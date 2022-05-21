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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698987/نجوم-الفن-يودعون-سمير-صبري-لمثواه-الأخير-بالحزن-والبكاء-فيديو

شهدت جنازة الفنان سمير صبري التي تقام الأن في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر، كان أول الحاضرين منهم الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم عضو نقابة الممثلين.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل جنازة الفنان سمير صبري

حضر جنازة الفنان الراحل سمير صبري كلا من الفنان أحمد السقا والفنانة نهال عنبر وليلى علوي ونادية الجندي، ونقيب المملثين الدكتور أشرف زكي، وأحمد السقا، وفيفي عبده وإلهام شاهين وعدد أخر من النجوم.

وشهدت الجنازة انهيار وبكاء نجوم الفن كأنهم فرد من أفراد أسرة الفنان الراحل، فضلا عن حديثهم المؤثر عنه خلال الجنازة وتوديعه بالحزن الذي سيطر على ملامح وجوهوهم خلال الجنازة.

نجوم الفن يودعون سمير صبري بكلمات مؤثرة

وصرح عدد من النجوم في لايف بـ موقع دوت الخليج تصريحات مؤثرة عن الراحل سمير صبري، فقالت ليلي علوي: “كان انسان مميز ومواقفه الجميلة في حياتنا في أفراح ومرض اتعلمتت منه حاجات كتيرة جدا وشالني من وأنا صغيرة، هو مشرف ومثقف، وكان من أكتر الناس الحرصيين على زيارتي في المستشفى بشكل دائم أما كنت مصابة، وحقيقي هنفضل نفتخر بيه”.

بينما قالت نهال عنبر: “كان بيهزر ومفيهوش اي حاجةوكان مدلع في المستشفى وواخدين بالهم منه وده فرق معاه نفسيا جدا، ونفسيته كانت عالية، مكنش بيتأخر على حد من النجوم وكان بيحب اللمة وفي أخر أيامه كانت نفسيته عالية جدا”.

وفاة الفنان سمير صبري

الجدير بالذكر أنه، رحل الفنان سمير صبري عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض نقل على إثره المستشفى وكان من المقرر أن يخضع لعمليه في شريان القلب ولكن لم تجدي نفعا ليخرج من المستشفى قبل عيد الفطر، ولفظ أنفاسه الأخيرة في منزلة بجانب أسرته مساء أمس الجمعة.

وجاء هذا النبأ المفجع خلال حساب بوسي شلبي الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، اذ نشرت صورة له، وعلقت عليها: “البقاء والدوام لله”