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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698986/حزب-العدل-يشارك-فى-فاعليات-المؤشر-الإقليمي- تشارك-لقضايا-العنف-ضد-المرأة

تشارك الكاتبة إسراء عبدالحافظ أمين التنمية المجتمعية بحزب العدل، في فعاليات المؤشر الإقليمي المتخصص في قضايا العنف ضد النساء والفتيات، بالشراكة مع اللجنة الوزارية الأردنية لتمكين المرأة بحضور لفيف من السادة الوزراء والسياسيين والمسؤلين الحكومين وعدد من منظمات المجتمع المدنية المتخصصة في قضايا حقوق المرأة.

دوت الخليج

حزب العدل يشارك فى فاعليات المؤشر الإقليمي تشارك لقضايا العنف ضد المرأة

وتأتي تلك المشاركة لأمين التنمية المجتمعية بدعوة مقدمة من المبادرة النسوية الأورومتوسطية، حيث يسعى هذا المرصد الإقليمي للمساهمة في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وإدراج حقوق النساء في مناقشات السياسات، وفي الإعتراف الإجتماعي بالنساء كعنصر فاعل في الحفاظ على السلام والأمن.

وتستضيف فعاليات المرصد المبادرة النسوية الأورومتوسطية في مكتبها الإقليمي المتواجد في العاصمة الأردنية عمّان، حيث يوفر المرصد منظورًا إقليميًا حول وضع تشريعات وسياسات وإجراءات العنف ضد النساء والفتيات في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط لتحقيق هذا الهدف.

مكافحة العنف ضد النساء والفتيات فى جنوب البحر المتوسط

ويذكر أنه في إطار البرنامج الإقليمي الممول من قبل الإتحاد الأوروبي لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات في جنوب البحر الأبيض المتوسط، فقد قام المرصد الإقليمي في عام 2020 بتطوير مؤشر إقليمي للعنف ضد النساء والفتيات متضمناً الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس.

وأن أهداف المؤشر هي المساعدة في تحقيق المتابعة المستمرة وجمع البيانات للقوانين والسياسات وتحليل نتائج البارومتر خلال عام 2021، وبدعم من فريق خبراء إقليمي تم اعتماد منهجية تسجيل النقاط، وتم تسجيل جميع المؤشرات من خلال مشاركة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وسيتم عرض مجموع نقاط البلدان ونتائجها في مؤتمر إطلاق مؤشر 2021 وزراء ومسؤولون حكوميون وخبراء وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.