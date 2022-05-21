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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698985/الرئيس-السيسي-بعد-تآكل-الأراضي-الزراعية-كان-لابد-من-تدخل-الدولة-المصرية

خلال كلمته بمؤتمر مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مشكلة تصحر الأراضي وتعديات البناء من المواطنين، أدت إلى تآكل الأراضي الزراعية أو الأراضي الصالحة للزراعة.

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تنفيذ مآخد لرفع المياه لـ70 متر

وأوضح الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، أن الدولة المصرية كانت لابد أن تتدخل لإنقاذ الأراضي الزراعية، وتوفير بديلًا لها، موضحًا أن الأرض الطبيعية المتواجدة غرب النيل كانت لا تحتاج إلى ترع أو محطات رفع مياه، في حين أن الأرض الحالية مرتفعة بشكل كبير عن منسوب النيل، فكان لابد من شق ترع بطول من 20 إلى 30 كليو متر، كذلك تنفيذ مآخذ ومحطات رفع مياه لأكثر من 70 و 80 متر، للوصول إلى الأراضي التي تصلح للزراعة رغم كونها أقل مساحة من أراضي الوادي.

الدولة تختار بعناية الأراضي الصالحة للزراعة

ولفت الرئيس السيسي، إلى أن تكلفة تلك المشارع مرتفعة التكاليف بشكل كبير، مضيفًا: «مكنش قدامي غير كده بسبب نقص الأرض الزراعية، كان لازم نعمل أراضي بديلة علشان نزرع».

وأكد الريس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تختار بعناية الأراضي التي تصلح للزراعة، ومنع إنشاء أي مبان عليها قائلًا: «مش هتلاقي على مسطح المليون فدان بيت واحد».

وأشار الرئيس السيسي، إلى اهتمام الدولة بتوفير منشآت سكنية للمواطنين ولكن بعيدًا عن الأراضي التي تصلح للزراعة، قائلًا: « لما نيجي نختار أرضي للبناء هنختار أارضي غير صالحة في المطلق للزراعة، هنختار أرضي متصحرة».

ولفت الرئيس السيسي خلال كلمته، إلى مشكلة النمو السكاني، مؤكدًا أن حجم إنتاج الدولة المصرية لا يتوافق مع حجم النمو السكاني، قائلًا: «لو كان عددنا 50 مليون نسمة كان إنتاجنا هيكفي ونصدر».

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للمعارضين لمشاريع الدولة بسبب تكلفتها المرتفعة قائلًا: «اللي بيقولي بتكلفوا المشاريع كل الفلوس دي ليه هرد عليه أقوله عندك بديل تاني ؟؟»

وأوضح أن مناطق المنيا وبني سويف كانت من المحافظات الأكثر احتياجًا، قائلًا: «كنت أعمل مشاريع هنا وأوفرلك فرص عمل ولا أسيبك من الأكثر احتياجًا، أنا بوفر إنتاج زراعي وكمان معاه إنتاج صناعي».

وأضاف الرئيس السيسي: «أنا بقول كلام صعب واللي مش متعلم يتعلم، يعرف يعني ايه بلد والبلد دي إزاي تعيش، الـ100 مليون دول مش عايشين كده، كل موضوع وليه حكاوي كتير اوي، أنا دوري أعرف إزاي ألبي طلبات الناس، وعرفت وبجري عليه».