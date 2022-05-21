انت الان تتابع تفاصيل خبر ليلى علوي تبكي في جنازة سمير صبري: "اتعلمت منه حاجات كتير وشالني من وأنا صغيرة" حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 21 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698984/ليلى-علوي-تبكي-في-جنازة-سمير-صبري-اتعلمت-منه-حاجات-كتير-وشالني-من-وأنا-صغيرة

حرصت الفنانة ليلى علوي على حضور جنازة الفنان القدير سمير صبري التي أقيمت منذ قليل في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد والتي شهدت ازدحام هائل من نجوم الفن.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات ليلى علوي عن سمير صبري في جنازته

وقالت ليلى علوي في لايف على الصفحة الرسمية بموقع دوت الخليج، متحدثا عن أفضال الفنان سمير صبري عليها: :كان انسان مميز ومواقفه الجميلة في حياتنا في أفراح ومرض اتعلمتت منه حاجات كتيرة جدا وشالني من وأنا صغيرة”

وتابعت: “هو مشرف ومثقف، وكان من أكتر الناس الحرصيين على زيارتي في المستشفى بشكل دائم أما كنت مصابة، وحقيقي هنفضل نفتخر بيه”.

نهال عنير تنهار في البكاء بجنازة سمير صبري

وسبقتها الفنانة نهال عنبر التي انهارت في البكاء ولم تسطتع استكمال حوارتها مع المراسلين من جنازة سمير صبري، فقالت: “كاشفة عن اللحظات الأخيرة في حياة سمير صبري: “كان بيهزر ومفيهوش اي حاجةوكان مدلع في المستشفى وواخدين بالهم منه وده فرق معاه نفسيا جدا، ونفسيته كانت عالية”.

وأضافت: ““مكنش بيتأخر على حد من النجوم وكان بيحب اللمة وفي أخر أيامه كانت نفسيته عالية جدا”.

أعمال الفنانة ليلي علوي

من ناحية أخرى شاركت الفنانة ليلى علوي في رمضان 2022 بمسلسل دنيا تانية بجانب كلا من الفنانة مي سليم، مجدي كامل، أشرف زكي، وفاء صادق، فراس السعيد، سيناريو وحوار حمدي التايه، عمرو مؤمن، إبراهيم الصباغ، إشراف على الكتابة أمين جمال، إخراج أحمد عبد العال.

وشاركت ليلى علوي أيضا في مسلسل «منورة بأهلها»، الذي عرض على منصة شاهد، بعد كثير من الجدل والتأجيل بسبب مشكلة بطل العمل باسم سمرة مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

ويشارك في بطولة المسلسل غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن ، عمر رزيق، بلال التونسي وآخرين، وتدور أحداثه في إطار الغموض والاثارة حول اكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ليبدأ وكيل النائب العام آدم التحقيق في ملابسات الجريمة التي سرعان ما تكشف عن أحداث مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال.