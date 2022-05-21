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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698979/بالفيديو-نهال-عنبر-تنهار-بالبكاء-في-جنازة-سمير-صبري-مكنش-بيتأخر-على-حد-فينا

كانت الفنانة نهال عنبر أول الحاضرين لجنازة الفنان الراحل سمير صبري التي تقام الأن في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتحدث عنه متأثرة بنبأ الوفاة ومنهارة في البكاء.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير لحظات من تشييع جثمان سمير صبري

قالت نهال عنبر كاشفة عن اللحظات الأخيرة في حياة سمير صبري: “كان بيهزر ومفيهوش اي حاجةوكان مدلع في المستشفى وواخدين بالهم منه وده فرق معاه نفسيا جدا، ونفسيته كانت عالية”.

وتابعت نهال عنبر باكية: “مكنش بيتأخر على حد من النجوم وكان بيحب اللمة وفي أخر أيامه كانت نفسيته عالية جدا”.

جدير بالذكر، أنه وصل منذ قليل جثمان الراحل سمير صبري لـ مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد استعداد لصلاء الجنازة عليه بعد صلاة الظهر من اليوم السبت الموافق 21 من شهر مايو، ومن المقرر دفن الفنان الراحل سمير صبري في مسقط رأسه بالإسكندرية اذ يقتصر الدفن على وجود أسرته وأقاربه الذين يسكنون هناك.

الفنان سمير صبري

هذا ومر الفنان سمير صبري بأزمة صحية شديدة حبس لها أنفاس الوسط الفني بعدما نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات ليتلقى العلاج اللازم ويخضع لعملية جراحية حادة أجلت لأيام عديدة بشكل متواصل، وجاء نبأ نقل مرضه على الصفحة الرسمية للناقد الفني طارق الشناوي، بعد أن طالب الجمهور بالدعاء الله بالشفاء العاجل، مؤكدا أن سيعود خلال أيام قليلة بعد أن يتلقي العلاج الكامل.

سمير صبري يحصد جائزة على اخر أعماله الفنية قبل وفاته

وكانت أخر أعمال سمير صبري قبل أزمته الصحية فيلم "2 طلعت حرب" الفيلم المصري الوحيد المشارك في مسابقة الفيلم الروائي الطويل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وهو من إخراج مجدي أحمد علي، ويشارك في بطولته كلا من محمود قابيل، عبير صبري، سمير صبري، أحمد وفيق، سهر الصايغ، وأحمد مجدي، وشريف حلمي، وياسمين الخطيب، ومنة فضالي، ميدو عادل وشريف دسوقي وهو من تأليف هنزادة فكري، وحاز سمير صبري على الفيلم جائزة أحسن ممثل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.