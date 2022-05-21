الرئيس السيسي: هدف المشروعات الزراعية الجديدة تلبية الطلب وتوفير فرص عمل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 12:29 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حجم النمو الموجود داخل الدولة لا يناسب حجم النمو الزراعي، قائلا: "نسعى لتوفير الإنتاج المطلوب، وقولت قبل كده لو كان عددنا 40- 50 مليون شخص كان الإنتاج يكفي ولا نحتاج إلى الاستيراد.. حجم النمو السكاني لا يتناسب مع حجم النمو على مدار السنين اللى فاتوا.. الكلام اللى بنعمله ده تكاليفه ضخمة جدا.. نقاش هنا.. بتتكلفوا هنا.. وهرد عليك واقولك عندك بديل تاني.. ده فرص عمل.. وكل فدان يشغل قد إيه؟.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي: "الدراسات بتقول إن فيه محافظات من أكثر الاحتياجات.. طب أنا اعملك فرص عمل تيجى تشتغل هنا.. وترجع بقرشين تصرف على البيت.. الهدف مش بس تلبية الطلب.. كمان اوفر فرص عمل.. وممكن اعمل معاها تصنيع زراعي.. استفيد من المنتج أكبر استفادة ممكنة.. إحنا بنتكلم عن زراعة 60 ألف فدان.. دي حكايات وبشرح علشان أوصل الحكايات لينا.. اللى معرفش يعرف.. واللى مش متعلم يتعلم.. أنا بقول كلام صعب.. اللى مش متعلم يتعلم.. يعرف يعنى إيه بلد.. الـ100 مليون على أرض مصر مش عايشين كده .. كل موضوع وراه حكايات كبيرة أوي".