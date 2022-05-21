هيئة الدواء المصرية تنظم برنامجاً تدريبيًا متقدمًا حول اليقظة الصيدلية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 12:28 مساءً - نظمت هيئة الدواء المصرية، برنامجاً تدريبيًا متقدمًا حول اليقظة الصيدلية، خلال الفترة من ١٢ إلى ١٩ مايو الجاري.

ويهدف البرنامج الذي استهدف شركات الأدوية، إلى توضيح المتطلبات والأنشطة المطلوبة والواجب توافرها قبل وبعد تسجيل المستحضرات الصيدلية و استيفاء كافة المتطلبات فيما يخص متابعة مأمونية المستحضرات، لضمان وصول دواء آمن وفعال للمريض المصري.

ومن المقرر أن يحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

يأتي ذلك انطلاقاً من رؤية هيئة الدواء المصرية بضرورة تقديم الدعم اللازم لشركات الأدوية وذلك دعماً للاستثمار، واستكمالاً لدور إدارة اليقظة الصيدلية الدائم في دعم الشركات للارتقاء بمستوى أدائها.