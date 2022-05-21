التضامن في أسبوع.. تقرير يرصد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي في الأسبوع.....

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 12:28 مساءً - تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من ١٣ مايو إلي ٢٠ مايو، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت ١٤ مايو

- بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وزيرة التضامن توجه بسرعة تقديم الدعم اللازم لـ ٤ حالات إنسانية.

- احتفالا باليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، القباج تكرم المتطوعين المشاركين في جهود الإغاثة الدولية على الحدود الأوكرانية البولندية والمتطوعين الأكثر نشاطًا على مستوى فروع الهلال الأحمر المصري.

- القباج تشارك في حلقة نقاشية موسعة بمبادرة " بلدنا تستضيف قمة المناخ ال ٢٧ " بمؤسسة الأهرام بمشاركة خبراء وممثلي عدد من الوزارات والمنتدى المصري للتنمية المستدامة.

الأحد١٥ مايو

- القباج تشارك في احتفالية "مصر الخير" بتوزيع جوائز ريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام.. الدورة الثالثة ٢٠٢١.

- بلغ أجمالي المنصرف لصندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر منذ نشأته عام ٢٠٠٤ حوالي ٥ مليار جنيه حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الصندوق حوالي ٥١٠ ألف مستفيد.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم البرنامج التدريبي " الكشف عن جرائم التزييف والتزوير" لطلاب برنامج الصوتيات اللغويات القضائية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

الاثنين ١٦ مايو

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يستعرض تجربته وآليات عمله وتمكين المتعافين اقتصاديًا بعد علاجهم للحد من الانتكاسة في المؤتمر الدولي الذي نظمه المركز الوطني للتأهيل بدولة الإمارات بحضور ممثلي ٥٠ دولة.

- وزيرة التضامن تلتقي بالمسئولين عن الهيكلة والتدريب بالوزارة لمتابعة إجراءات تفعيل الهيكل الجديد للوزارة وخطة التدريب لرفع كفاءة القدرات البشرية للعاملين بالوزارة.

- برنامج "مودة "ينفذ ورشة عمل للمدربين الأساسيين بمبادرة تنفيذ مودة داخل الهيئات الشبابية لتعزيز المفاهيم المتعلقة بأسس التعامل مع النزاعات الأسرية.

- كما يواصل تقديم جلسات الإرشاد الأسري للمتعافين من الادمان وزوجاتهم بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان.

الثلاثاء ١٧ مايو

- وزيرة التضامن تشارك في اجتماع لجنة الموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة للوزارة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

- وتشارك في اجتماع اللجنة المشتركة لوزارتي التضامن والصحة لمتابعة تطورات استخراج كارت الخدمات المتكاملة واستعراض التطورات والمشاكل التي تواجه المواطنين.

- وزيرة التضامن تشارك في مؤتمر "مقومات الحوار الوطني" للاتحاد العام للمصريين في الخارج وجمعية محبي مصر السلام.

الأربعاء ١٨ مايو

- القباج تلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في إطار اللقاء الدوري الذي تعقده معهم.

- كما التقت مع المسئولين عن ملف الرعاية الاجتماعية بالوزارة لمتابعة سير العمل بمؤسسات الرعاية ومناقشة خطة عمل الرائدات الاجتماعيات على مستوى محافظات الجمهورية.

- برنامج "فرصة" يسلم عدد من مشروعات سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني بمحافظة شمال سيناء.

الخميس ١٩ مايو

- وحدة التضامن الاجتماعي تفتتح معرضها الأول للحرف اليدوية والأسر المنتجة ومنتجات الطلاب بجامعة حلوان.

- وزيرة التضامن تشارك في ندوة تنمية الطفولة المبكرة ورؤى حول توصية الاستثمارات لتنمية رأس المال البشري التي نظمها يونيسيف مصر بالجامعة الامريكية.

- وتشارك في منتدى منظمات المجتمع المدني للتدخل الإنمائي الشامل والمستدام عبر تقنية الڤيديو كونفرانس

https://fb.watch/d7Lu82_gFp/