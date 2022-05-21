السيسي: الخوض فى أعراض المسؤولين بالكذب والبهتان ”صدقة جارية” لهم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 12:28 مساءً - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الجماعات التي تردد الأكاذيب والشائعات حول الدولة المصرية والمسئولين، قائلا: "فيه جماعات تردد الكذب بكلام لا يليق.. كلام كله كذب وبهتان وإفك.. مش ممكن.. ولكن ربنا موجود ومطلع وشايف.. مفيش كلمة بتتقال وتكتب إلا وصاحبها حسابه على ربنا.. إذا كنت تؤمنوا بوجود ربنا.. ربنا اللى هيحاسب.. كلام كله افك وبهتان على الناس.. ده مؤمن بوجود ربنا.. الكلام ده هيحاسب عليه.. بيكتوا كده".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى: "الكلام ده اللى بيتقال في حق المسئولين صدقة جارية.. يعنى كل مسئول يساء له ويتقال فيه كلام مش مضبوط كذب.. أو حتى من الموضوعات دي كذب.. سواء كنت تقصد أو مش تقصد".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "لأنى قولت قبل أن المرء ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا.. لا تبلغ ما لا تعلمه.. يعنى مش سمعت حاجة تروح مرددها.. طالما هتنشر لازم تذاكر كويس.. أعراض الناس لما يساء ليها.. دي صدقة جارية عنهم.. كل ما يقرأها المسئول يلاقي الأجر جاي له.. اصلهم شتموتك وأساءوا إليك.. ودي أجر الإساءة.. الحكاية مع ربنا.. ده مثقال ذرة خيرا يري.. ومثقال ذرة شرا يري.. كل واحد أجره على الله".