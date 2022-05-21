السيسي: القطاع الخاص قادر على إدارة عمله بكفاءة عالية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 12:28 مساءً - أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بكفاءة القطاع الخاص، قائلا: "ثبت أن القطاع الخاص قادر على إدارة عمله بكفاءة عالية"، مضيفا: "من 50 سنة كانت الحكومة بتوظف لكن خلاص، ثم إن التجربة والمسار عمل إيه؟ يا ترى كان لصالح الاقتصاد والتشغيل؟، ولا كان عبء على الدولة وتقدمها".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، :"أنا عرفت وبجرى عليها، أنا قايل مين الشركات المصرية اللى عندها استعداد تعمل الصوب؟، علشان أعمل 15 ألف فدان لأن إنتاجهم مش زى إنتاج الفدان العادي، يبقا أنا وفرت نص المياه، وشغلت ناس .

وتابع الرئيس: "توفير فرص عمل 900 ألف بينزلوا سوق العمل سنويا، طيب محدش قال الناس دي هتعيش إزاي؟..الشغل اللى انتوا شايفينه ده اللى بيعمله ويديره كنت اتمني المستثمرين يقوموا بالشغل دهـ بس مقدرش أقولهم اعملوا البنية الأساسية للمشروع ده، لكن أنا هأخد ألف فدان وأزرعه طبقا للدورة الزراعية ليك وللبلد علشان تحقق أرباحك".

وأكمل الرئيس: "مزرعة اللاهون في الفيوم كانت من المحافظات اللى محتاجة تشغيل كويس.. 30 الف بنى أدم ياخد قرشين يعيش بيها هو وأسرته برضه".