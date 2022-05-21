عاجل.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان «مستقبل مصر» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتناول الفيلم التسجيلى، المشروعات الزراعة ومنها مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، والذى انطلق فى 2017 باستصلاح 200 ألف فدان والذى يقع على محور روض الفرج الضبعة. وأوضح الفيلم التسجيلى الإنجازات العملاقة التى تم تنفيذها فى المشروع.

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