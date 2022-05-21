عاجل- وزير التموين: الرئيس السيسى وجه بوضع الأمن الغذائى فى مقدمة الأولويات

جدة - نرمين السيد - وأضاف المصيلحى، خلال احتفالية افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، أن الحكومة الأمريكية الآن تواجه تضخم بمعدل 8%، مؤكدا أن الجميع يعانى من الموجة التضخمية. وأوضح أن الدولة المصرية العظيمة وبتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى وضعت الأمن الغذائى فى مقدمة الأولويات.

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