عاجل.. السيسى يدعو الجمعيات الأهلية لدعم الفلاحين برؤوس الماشية المطورة

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، الجمعيات الأهلية إلى المشاركة فى دعم الفلاح برؤوس الماشية المطورة، متابعا: "أنا بقولها على الهواء للناس اللى هاتتبرع، أنا أقدر بتطوير الفكرة أحسن ما أوفرله وجبة".





وأضاف السيسى، خلال احتفالية افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، اليوم السبت: "أنا لو اديت المواطن 2 رأس ماشية من المطورة، آه غاليين بس هاغير حياته، والدولة ممكن تدخل من خلال وزارة التضامن من خلال تكافل وكرامة". ودعا إلى تطوير تكافل وكرامة مع الجمعيات الأهلية لدعم الفلاحين بالرؤوس المطورة، وذلك لزيادة الإنتاج لمصر وتخفيض تكاليف الإنتاج.

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