التضامن: تقدم 17 ألف مواطن لحج الجمعيات الأهلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أن أكثر من 17 ألف مواطن، قاموا بتسجيل طلبات بالموقع الإلكترونى المخصص لحج الجمعيات الأهلية، سعياً لأداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م.





جاء ذلك عقب غلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية، وحصر عدد المتقدمين على مستوى محافظات الجمهورية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم.

وأضافت القباج أنه من المقرر أن يتم إجراء القرعة الإلكترونية العلنية غدا الأحد الموافق 22 مايو، بهدف اختيار 3 آلاف حاج من بين المتقدمين وفقا لحصة الجمعيات الأهلية المقررة هذا العام من الحصة الكلية المخصصة للدولة والتى تبلغ 25% من الأعداد التى كانت تحصل عليها الوزارة قبل انتشار جائحة كورونا فى مطلع عام 2020.

وأوضحت الوزيرة أنه تم عقد اجتماع لمجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج برئاستها، وتم فيه الاتفاق على تنفيذ مستوى واحد فقط لرحلة الحج يراعى الظروف الاقتصادية والخدمات المقدمة للحجاج، وقد قامت الوزارة ببذل المساعى وعقد المداولات مع الفنادق ذات المستوى المتميز فى كل من مكة والمدينة، حتى تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوى المتميز والتى تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين فى مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن برنامج رحلة الحج وتكلفتها خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان القرعة الإلكترونية.

وأشارت القباج إلى أن الوزارة كانت شديدة الحرص للحصول على أفضل الأسعار مع مراعاة تقديم أفضل الخدمات التى تليق بحجاج الجمعيات الأهلية، كما أنه من المقرر أن يغادر وفدًا من المؤسسة القومية لتيسير الحج إلى السعودية نهاية شهر مايو الجارى لإنهاء كل التعاقدات الخاصة بالفنادق والنقل ومتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال حجاج الجمعيات الأهلية.

وكانت وزارة التضامن قد وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها فى الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام، ومنها أن يكون المتقدم مسجلاً بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، وشرط أن يكون المتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم على 65 عامًا وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التى تحددها وزارة الصحة، وأخيراً شرط حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.

كما تم تسجيل كل بيانات الحجاج الراغبين فى أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا فى جهة واحدة فقط سواء فى التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكل المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.