امتحانات الإعدادية بمدارس القاهرة.. اليوم الأول مر بسلام (صور)

جدة - نرمين السيد - تابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومحمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، سير اليوم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية، فى زيارة للجنة مدرسة كلية السلام الرسمية لغات، التابعة لإدارة الزيتون التعليمية.





وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظة القاهرة، اليوم السبت، بامتحان اللغة العربية والإملاء والخط، عند الساعة التاسعة صباحاً، حيث تقدم للامتحان 194 ألفا و334 طالباً وطالبة فى 781 لجنة على مستوى المحافظة.

واطمأن المسؤولين على تجهيزات اللجان قبل دخول الطلاب، مع متابعة دخولهم واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومنها قياس درجات الحرارة، والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات. وتضم مدرسة كلية السلام 11 لجنة فرعية تضم 201 طالباً.

بدوره طمأن محافظ القاهرة أولياء الأمور، مؤكداً أن اليوم الأول من الامتحانات مر بهدوء وبدون مشكلات، وأن جميع المسؤولين بالمحافظة على أتم الاستعداد لتهيئة مناخ هادئ للطلاب.

وأضاف أن هناك تنسيقا كاملا بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم، كما تم تشكيل لجان لمتابعة الإجراءات وجاهزية المدارس لاستقبال الامتحانات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية فى المحافظة تتواصل مباشرة مع غرفة عمليات المديرية التى تتصل بـ33 غرفة عمليات فرعية فى كل إدارة تعليمية، للوقوف على أية مشكلات يتم رصدها وحلها بشكل فورى.

بدوره، قال محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم فى القاهرة، إن أعمال امتحانات اليوم بدأت من المطبعة المركزية عند الساعة 3:30 فجراً، حيث تم تسليم أوراق الأسئلة لمديرى الإدارات التعليمية التابعة، ليتولوا مسؤولية توزيعها على المدارس التابعة لهم فى المواعيد المحددة، وبعد الامتحان يتم تجميع الأوراق وتسليمها مرة أخرى إلى الكنترولات لبدء عملية التصحيح يوماً بيوم.

وأكد التزام جميع الطلاب والعاملين بالإجراءات الاحترازية، حيث تم التنبيه مشدداً على ارتداء الكمامات باللجان ومراعاة التباعد الاجتماعى، وأن يتراوح عدد الطلاب فى كل لجنة بين 14 و17 طالباً فقط، وفقاً لمساحة الحجرة الدراسية مقر اللجنة الامتحانية، مع توافر طبيب أو اثنين للاطمئنان على الطلبة.

وأكد أنه لم يحدث أى تسريب لامتحان مادة اللغة العربية، كما تم التشديد على الطلاب بعدم اصطحاب أجهزة المحمول إلى داخل اللجان.