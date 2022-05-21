جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن سيدنا يوسف ترك القمح فى السنابل، لأنه لو قام بحصده فلن يتحمل 3 أو 4 سنوات وسيفسد، مؤكدا أن الدول المتقدمة تقدم الذرة المجفف القادر على التخزين والنقل.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى: الدولة تدشن مجففات لوضع الذرة فى الصوامع وتخزينه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.