جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال احتفالية افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، اليوم السبت: "حجم رؤوس الماشية التى يمتكلها الفلاحين فى مصر 2 مليون؟، المواطن فى الريف المصرى ولديه رأس ماشية تتغذى على نفس أكل الرؤوس المطورة، وتنتج حوالى 7 إلى 8 كيلو لحم فى اليوم والثانية تنتج من 20 إلى 30 كيلو فى اليوم".
وتابع: "الـ2 مليون رأس لو اتغيروا واتخدوا وادينا للفلاحين النوع اللى بيزيد، يبقى المليون هيعمل 15 مليون كيلو لحم، وهى قيمة للفلاح وخليته بدل الرأس ما تعمل ألف جنيه تعمل 4 أو 5 آلاف جنيه".
وسأل الوزير قائلا: "تتعمل إزاى، عايزين نغير حياة الناس، وعلى فكرة الرأس الأخرى قد تكون أغلى وعبء بالدولار، يا أهل الخير ياللى عايزين تعملوا حياة بر وتحسنوا حياة الناس، البر مش إنك تدى الناس تاكل أو تعملوا مدرسة أو جامع، البر إن المواطن بدل ما يكسب ألف أو ألفين أضاعف الرقم".
وتابع: "أقنع الفلاح إزاى معرفش طب منين، الدكتور مصطفى مدبولى هايشيل الهم بس مافيش حل تانى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يكشف عن حلمه لتغيير حياة الفلاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.