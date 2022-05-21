عاجل.. السيسى يكشف عن حلمه لتغيير حياة الفلاح

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال احتفالية افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، اليوم السبت: "حجم رؤوس الماشية التى يمتكلها الفلاحين فى مصر 2 مليون؟، المواطن فى الريف المصرى ولديه رأس ماشية تتغذى على نفس أكل الرؤوس المطورة، وتنتج حوالى 7 إلى 8 كيلو لحم فى اليوم والثانية تنتج من 20 إلى 30 كيلو فى اليوم".

وتابع: "الـ2 مليون رأس لو اتغيروا واتخدوا وادينا للفلاحين النوع اللى بيزيد، يبقى المليون هيعمل 15 مليون كيلو لحم، وهى قيمة للفلاح وخليته بدل الرأس ما تعمل ألف جنيه تعمل 4 أو 5 آلاف جنيه".

وسأل الوزير قائلا: "تتعمل إزاى، عايزين نغير حياة الناس، وعلى فكرة الرأس الأخرى قد تكون أغلى وعبء بالدولار، يا أهل الخير ياللى عايزين تعملوا حياة بر وتحسنوا حياة الناس، البر مش إنك تدى الناس تاكل أو تعملوا مدرسة أو جامع، البر إن المواطن بدل ما يكسب ألف أو ألفين أضاعف الرقم".

وتابع: "أقنع الفلاح إزاى معرفش طب منين، الدكتور مصطفى مدبولى هايشيل الهم بس مافيش حل تانى".