عاجل.. السيسى: أنا فى تحدى عشان ألبى للبلد مطالبها.. وهاعرف بفضل الله

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه يقوم بعمل مداخلات فى البرامج، متابعا: "البعض بيقول ليه بيعمل مداخلات فى البرامج؟ هو عنده وقت يتفرج!، آه طبعا أنا عايز أعرف إحنا هنشكل فهمنا ووعينا للناس إزاى، عايز أطمئن هل زمايلى الإعلاميين لما بيتناولوا قضية من القضايا بيتناولوها بشكل شامل ولا محتاجين نعزز الكلام أكثر ونلقى الضوء عليه أكثر".





وأضاف السيسى، خلال احتفالية افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، اليوم السبت: "ما يقوله المسؤولين مش عايز أقول إنى حافظه، أنا فى تحدى عشان ألبى للبلد مطالبها وهاعرف بفضل الله إزاى أعمل ده، أنا عرفت وبجرى عليه". وأوضح أن الصوب الزراعية هدفها توفير فرص عمل وتوفير المحاصيل الزراعية.

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