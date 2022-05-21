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«برعاية حزب مستقبل وطن»..النائب شحاته أبو زيد يتفقد جزيرة الكريمات بأطفيح للاستماع لشكاوي المواطنين

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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /698980/برعاية-حزب-مستقبل-وطنالنائب-شحاته-أبو-زيد-يتفقد-جزيرة-الكريمات-بأطفيح-للاستماع-لشكاوي-المواطنين

تفقد النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب،  وأمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب جزيرة الكريمات بأطفيح محافظة الجيزة، وذلك للاطلاع على المشاكل التي تواجه المواطنين والحديث معهم بشأنها والاستماع لمطالبهم.

دوت الخليج 

جاء ذلك بحضور  محمود مدينة رئيس مجلس المدينة، و سيد هلال رئيس الوحدة المحلية بالبرمبل، وسعيد سيد موسي، وصلاح علي ابوزيد، ولفيف من أهالي جزيرة الكريمات.

النائب شحاته أبو زيد يتفقد جزيرة الكريمات بأطفيح للاستماع لشكاوي المواطنين

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وشملت الجولة، تفقد عدد من مشاكل جزيره الكريمات  على رأسها مشكلة  مركز الشباب وذلك بسبب عدم وجود مركز شباب حيث تم تحديد قطعة أرض بإنشاء مركز الشباب بعد الانتهاء من الإجراءات من تخصيص قطعة الارض، كما تم أيضاً تحديد قطعه أرض لتخصيصها لإنشاء مدرسة بجوار قطعة الارض المحددة لمركز الشباب، وهو ما يتعارض مع توجه الدولة المصرية بدعم الشباب ودعم وجود كيانات شبابية رياضية يستطيعو من خلالها ممارسة الرياضة وتكون ملتقى ثقافي وتوعوي.

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كما تم التطرق لمشكلة الكهرباء التي يعاني منها أهل جزيرة الكريمات بمنطقه القبلية وذلك من ضرورة بناء حجرة تغطية لمحول الكهرباء  لعدم تعرض الأطفال والأهالي للمخاطر وحل مشكلة  أعمدة الكهرباء في الشوارع العمومية حيث يستخدم الأهالي أعمدة خشبية من جزوع النخل لعدم توافر أعمدة إنارة .

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وقد استمع النائب شحاته أبو زيد، لعدد من الأهالي والذين  تحدثوا عن مشكلة مياه فيضان نهر النيل التي تتسببت في غرق الكثير من المنازل أثناء زيادة نهر النيل كما حدث العام الماضي حيث تم عرض المشكلة ووضع حلول لها عن طريق توفير عمل سدود ترابية لصد ارتفاع منسوب المياه أثناء زيادة نسبة المياه التي تحدث من كل عام وسوف يتم نزول معدات من مجلس المدينة لتجهيز وعمل اللازم قبل زيادة منسوب المياه هذا العام.

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كما تم التطرق لمشكلة ترعة الري   وقد طلب الأهالي وضع حل لهذه المشكلة وطالبوا ببناء حاجز أو تغطيه لمنع المياه من النزول للشوارع حيث تسبب غلق الشارع العمومي بسبب المياه.

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ومن جانبه أكد النائب شحاته أبو زيد، على حرصه الدائم التواصل مع المواطنين والاستماع لشكواهم ، مؤكدا أنه يسعى من خلال دوره الرقابي والتشريعي ومن خلال استخدام كافة أدواته الرقابية من إيجاد حل لهذه المشاكل التي تؤرق المواطنين وتتعارض مع توجهات الدولة المصرية باعلاء قيمة المواطن وأهمية أن يعيش حياة كريمة تليق به .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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