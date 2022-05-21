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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /698977/لحظة-وصول-جثمان-الفنان-سمير-صبري-لمسجد-الشرطة-صور

وصل الأن جثمان الراحل سمير صبري لـ مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد استعداد لصلاء الجنازة عليه بعد صلاة الظهر من اليوم السبت الموافق 21 من شهر مايو.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير وصول جثمان الفنان سمير صبري لمسجد الشرطه

وستشهد صلاة الجنازة على الراحل سمير صبري حضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر وذلك بسبب أعمال الفنان التي تركت أثرا في كل واحد من نجوم الوسط الفني الذي فجع من نبأ وفاته بشكل فاجأ الجميع.

ومن المصرر دفن الفنان الراحل سمير صبري في مسقط رأسه بالإسكندرية اذ يقتصر الدفن على وجود أسرته وأقاربه الذين يسكنون هناك.

وفاء عامر تطلب الجمهور قراءة الفاتحة لـ سمير صبري قبل دفنه

وحرصت الفنانة وفاء عامر على مطالبة الجمهور بالدعاء وقراءة الفاتحة للفنان الكبير سمير صبري قبل ساعات من تشييع جثمانه، فكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أرجو قراءة الفاتحة ل فنان جميل و طيب و أعطي كثير و ساعد زملاء دون أن يتكلم اللهم إجعل الخير الذي بذله ينتظره”.

السيرة الذاتية لسمير صبري

ولد الفنان الكبير سمير صبري في مدينة الإسكندرية، مصر عام 1936 في عائلة تحب الفن وتقدره فوالدته كانت تعزف البيانو وخالته تعزف العود وخالاته وجدته كن يصحبنه إلى المسارح والسينما ويشجعنه على تقليد المشاهير.

إنفصل والداه وهو يبلغ 9 سنوات فانتقل مع والده للعيش في القاهرة وسكن في بناء يقطنه الفنان عبد الحليم حافظ وكان أول معرفته بالفنانين وأول من رأى فيه موهبة مميزة.

تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة وعمل في بداية حياته كمقدم في الإذاعة الإنجليزية نتيجة إجادته لعدة لغات على رأسها اللغة الإنجليزية.

أول ظهور له في السينما كان في مشهد عابر من فيلم "حكاية حب" للفنان عبد الحليم حافظ من إخراج حلمي حليم عام 1959.

سمير صبري يتزوج سرًا

تزوج سمير مرة واحدة من سيدة إنجليزية تُدعى مورين ، دون علم أهله، وتعرف عليها من خلال عمله لفترة قصيرة كمعلم في مدرسة إنجليزية للبنات، وتزوجها وعمره 16 عامًا وكان طالبًا بكلية الآداب حينها،و أنجب منها ابنه جلال ، ويعمل طبيبًا في لندن حاليًا.