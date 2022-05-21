انت الان تتابع تفاصيل خبر خروج جثمان سمير صبري من مستشفى العجوزة استعدادا لصلاة الجنازة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 21 مايو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /698975/خروج-جثمان-سمير-صبري-من-مستشفى-العجوزة-استعدادا-لصلاة-الجنازة

خرج منذ قليل جثمان الفنان الراحل سمير صبري من مستشفى العجوزة وتنظر اسرته توديعه لمثواه الأخيرة أمام المستشفى، اذ ينقل الجثمان إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة عليه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير خروج جثمان سمير صبري من المستشفى

ويدفن جثمان الراحل سمير صبري في مسقط رأسه بالإسكندرية اليوم السبت بعد الانتهاء من صلاة الجنازة عليه في القاهرة وذلك لأن الفنان كان مقيما في القاهرة في فترته الأخيرة.

وفاة الفنان سمير صبري

الجدير بالذكر أنه، رحل الفنان سمير صبري عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض نقل على إثره المستشفى وكان من المقرر أن يخضع لعمليه في شريان القلب ولكن لم تجدي نفعا ليخرج من المستشفى قبل عيد الفطر، ولفظ أنفاسه الأخيرة في منزلة بجانب أسرته مساء أمس الجمعة.

وجاء هذا النبأ المفجع خلال حساب بوسي شلبي الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، اذ نشرت صورة له، وعلقت عليها: “البقاء والدوام لله”.

وعانى سمير صبري قبل وفاته من مشكلة في الصمام الميترالي بالقلب ومن المقرر أن يجري عملية قسطرة، وكان قد أصيب صبري بالسرطان منذ فترة، ونجح في القضاء عليه، ولكن بسبب علاج الكيماوي، أثر على القلب فأصيب بمرض قلبي مزمن، ومن المقرر أنه كان ينتهي مرضه بشكل تدريجي مع عملية جراحية وهي تركيب قسطرة في القلب ولكنها لم تجدي نفعا بسبب مشاكل أخرى لها حاول الأطباء معالجتها لكن دون جدوى.

السيرة الذاتية لسمير صبري

ولد الفنان الكبير سمير صبري في مدينة الإسكندرية، مصر عام 1936 في عائلة تحب الفن وتقدره فوالدته كانت تعزف البيانو وخالته تعزف العود وخالاته وجدته كن يصحبنه إلى المسارح والسينما ويشجعنه على تقليد المشاهير.

إنفصل والداه وهو يبلغ 9 سنوات فانتقل مع والده للعيش في القاهرة وسكن في بناء يقطنه الفنان عبد الحليم حافظ وكان أول معرفته بالفنانين وأول من رأى فيه موهبة مميزة.

تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة وعمل في بداية حياته كمقدم في الإذاعة الإنجليزية نتيجة إجادته لعدة لغات على رأسها اللغة الإنجليزية.

أول ظهور له في السينما كان في مشهد عابر من فيلم "حكاية حب" للفنان عبد الحليم حافظ من إخراج حلمي حليم عام 1959.