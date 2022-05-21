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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /698973/رئيس-مجلس-النواب-يشارك-في-أعمال-المؤتمر-الـ-33-الطارئ-للاتحاد-البرلماني-العربي

يشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم السبت الموافق 21 مايو 2022 في أعمال المؤتمر الـ 33 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي على مستوى رؤساء البرلمانات العربية، والذي يُعقد بالقاهرة، تحت عنوان " المسجد الأقصى وجميع المُقدسات الاسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى"

دوت الخليج ومن المُقرر أن يشهد المؤتمر إدانات واسعة من رؤساء البرلمانات العربية تجاه التطورات الأخيرة والمؤسفة التي شهدتها مدينة القدس ومُقدساتها من سلطات الاحتلال الاسرائيلية، كما سيصدر من المؤتمر إعلان ختامي بإسم السادة رؤساء البرلمانات العربية تجاه الانتهاكات الاسرائيلية للمقدسات الاسلامية والمسيحية.

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