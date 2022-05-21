انت الان تتابع تفاصيل خبر الأربعاء المقبل.. محمد حماقي يحيي حفلا غنائيا في جدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 21 مايو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /698970/الأربعاء-المقبل-محمد-حماقي-يحيي-حفلا-غنائيا-في-جدة

يعيش الفنان محمد حماقي خلال تلك الفترة حالة من الانتعاش والازدهار الفني بسبب عدد من الحفلات التي يستعد لإحيائها خلال الفترة المقبلة والتي تأتي ضمن حفلات موسم صيف 2022.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حفل محمد في جدة

يحيي محمد حماقي حفلا غنائيا في كدة في يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 من شهر مايو، وذلك بمدينة جدة على مسرح ليالينا.

كما يقيم محمد حماقي حفلا اخر في دولة الكويت يوم 27 من شهر مايو المقبل ومن المقرر ان يقدم محمد حماقي خلال حفله أغنيات من ألبوم الجديد فضلا عن عدد من أغنياته القديمة مثل: “ما بلاش، يا فاتني، جمالها استثنائي، عجبي، ظلموني، عرض مستمر”، وغيرها من الأغنيات التي حققت مشاهدات عريمة من قبل الجمهور.

أخر أعمال محمد حماقي

جدير بالذكر أنه كانت أخر أغنيات محمد حماقي التي طرحها منذ أيام أغنية “خليك استثنائي” من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكساچ وديچيتال ماستر تميم، وإخراج طارق العريان.

كلمات أغنية خليك استثنائي

وتعد كلمات أغنية خليك استثنائي: “أنا دُخت كتير وراها.. لو أشوفها أنا ببقى طاير زي اللي مسك في لعبة.. داس على كل الزراير ما أنا من إعجابي بيها.. متلخبط مش هجادل أنا بس فاضللي حبة.. وأديها عمري اللي فاضل، جمالها استثنائي.. جمالها استثنائي مافيش منه نهائي.. دي غطت ع الباقي، بصراحة كده.. غير التانيين دول جنبها.. مابقوش باينين وسألتها.. طب جايبة منين الضحكة الحلوة ديَّ، الله هالله هالله.. في عينيها الفرحة هالّة الله هالله هالله.. إديني الفرصة ياللا، جمالها استثنائي.. جمالها استثنائي مافيش منه نهائي.. دي غطت ع الباقي، بصراحة بقى.. دي ماحصلتليش كنز اتلقى.. فرصة مابتجيش كان قبلها.. مابيعجبنيش وأهي دي اللي ملت عينيا، الله هالله هالله.. في عينيها الفرحة هالّة الله هالله هالله.. إديني الفرصة ياللا، جمالها استثنائي.. جمالها استثنائي مافيش منه نهائي.. دي غطت ع الباقي”