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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /698978/الرئيس-السيسي-يوجه-بدعم-وتوفير-التقاوي-للمزارعين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة ستوفر للمزراعين التقاوي التي يحتاجها، والتي تحقق إنتاجية الجيدة له وللدولة، أو حتى 50 % بحسب التقاوي المتوفرة، وفقًا للتخطيط اتلتي أعدته وزارة الزراعة، جاء ذلك خلال افتتاح مشروع مستقبل مصرللإنتاج الزراعي.

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من جانبه، قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الوزارة لجأت وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي إلى التغطية المعتمدية للتقاوي، مشيرًا إلى أن المزارعين تقوم باستخدام التقاوي الذاتية، لكن بعض المحاصيل لا يتناسب معها التقاوي الذاتية، لأنها تقلل الإنتاجية.

وطالب وزير الزراعة المزارعين بعدم استخدام التقاوي الذاتية، والحكومة توفر تقاوي الأرز والقطن والذرة بالكامل، مضيفًا: "سيتم دعم المزارعين بالتقاوي، وقد وجهت بخفض أسعار التقاوي، وهذا دفع المزارعين للجوء إليها، مما تسبب في زيادة الإنتاجية.

الرئيس السيسي يوجه بدعم وتوفير التقاوي للمزارعين

يشار إلى أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، يسهم فى مواجهة التحديات الطارئة التى نتجت عن التغيرات الاقليمية والعالمية، وذلك فى ظل اعتماد مصرى كامل على عملية الاستيراد فى مجال الحبوب وبنسب متفاوتة فى كل سلعة، وذلك قبل أن تتحرك الدولة فى مسار مشروع مستقبل مصر وتوشكى وغيرها من المشاريع العاملة فى القطاع الزراعى، والتى ستقلل نسبة العجز بنسبة كبيرة للغاية، حتى أن عملية استيراد السكر تنتهى بحلول عام 2024، بالإضافة لسلع أخرى ستقل تدريجيا ومنها نسبة كبيرة سيتم الاكتفاء الذاتى فيها بحلول عام 2024.

كما يعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدى العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات، وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

وكان قد شدد الرئيس السيسي خلال الافتتاح، على ضرورة الإنتهاء من مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن تكلفة الزراعة في مشروع مستقبل مصر أعلى بكثير من أي مكان في الدلتا، مؤكدًا على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه المزراعين.

وأضاف الرئيس السيسي أن إجراءات الدولة تحتاج الكثير من الفهم والدراسات لتحديد جدوى المشروع، وأوضح أن هناك أراضي في نطاق أرض مشروع مستقبل مصر ليست تابعة للمشروع، وإنما تابعة لوزارة الزراعة، مضيفًا: "الأراضي مش بيتعمل فيها شغل، نراجع مع الناس وتطلع لجنة من وزارة الزراعة والري ونشوف المشكلة ايه ونساعد في حله.. شوفت كمية كبير من الأراضي ملقتش عليها آثار عمل".