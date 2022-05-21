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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /698974/الرئيس-السيسي-هل-ينفع-نسيب-الكهرباء-والإنتاج-الغذائي-ونضع-مواردنا-في-التعليم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تكلفة الزراعة في مشروع مستقبل مصر أعلى بكثير من أي مكان في الدلتا، مؤكدًا على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه المزراعين.

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وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، إن المشروعات التي تقوم بها الدولة، وعلى رأسها الكهرباء، ساهمت في تحقيق الإنجازات الحالية، لافتًا إلى أن المشاريع اللي التي نقوم بها تهدف إلى نحسن حياة الموطنين.

وأشار إلى أن إجراءات الدولة تحتاج إلى كثير من الفهم والدراسات لتحديد جدوى المشروعات المستقبلية.

وأضاف: سمعت الناس بتقول كنتوا ركزتوا على التعليم.. بعض الناس قالت نخلي الأولوية للتعليم لكن هل كانوا هيتحملوا عدم وجود كهرباء أو إنتاج غذائي أو طرق عل مدى 14 عام، ويبقا كل موارد الدولة المحدودة نضعها في التعليم.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمشروعات التي قامت بها الدولة، فقد تم تشكيل لجنة من كبار أساتذة الجامعة ورجال الجولة لوضع تصور لتحقيق تلك المشروعات أهدافها.

وحذر رئيس الجمهورية من الشائعات التي تروج بشأن المشروعات التي تقوم بها الدولة: مفيش كلمة هتتقال أو تتكتب إلا وهيتحاسب عليها من ربنا إذا كنتوا مؤمنين إنه في ربنا.. أعراض الناس لما يُساء ليها صدقة جارية، وكل مسؤل يقال عليه كلمة كذب صدقة جارية".

الرئيس السيسي: هل ينفع نسيب الكهرباء والإنتاج الغذائي ونضع مواردنا في التعليم؟

هذا، ويسهم مشروع مستقبل مصر فى مواجهة التحديات الطارئة التى نتجت عن التغيرات الاقليمية والعالمية، وذلك فى ظل اعتماد مصرى كامل على عملية الاستيراد فى مجال الحبوب وبنسب متفاوتة فى كل سلعة، وذلك قبل أن تتحرك الدولة فى مسار مشروع مستقبل مصر وتوشكى وغيرها من المشاريع العاملة فى القطاع الزراعى، والتى ستقلل نسبة العجز بنسبة كبيرة للغاية، حتى أن عملية استيراد السكر تنتهى بحلول عام 2024، بالإضافة لسلع أخرى ستقل تدريجيا ومنها نسبة كبيرة سيتم الاكتفاء الذاتى فيها بحلول عام 2024.

كما يعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدى العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات، وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.