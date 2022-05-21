الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطريقة السداد عبر المصرية للاتصالات billing.te.eg

أصبح الكثير من البيوت تهتم بتواجد الخطوط الأرضية لديها لاعتماد شبكات توصيل الإنترنت على تلك الخطوط الأرضية، وتتابع الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي متابعة مستمرة، لذلك قررنا عرض في مقال اليوم كل ما تحتاج معرفته عن استعلامات الفاتورة الخاصة بالخطوط الأرضية و أرقام الاستعلامات التي يمكنك معرفة كافة تفاصيل فاتورتك من خلالها.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

البعض لا يعلم الطريقة التي من خلالها التواصل مع الاستعلامات الخاصة بخدمات التليفونات الأرضية، كي يكون لديه القدرة والمعرفة بكافة تفاصيل فاتورته من ميعاد دفعها وميعاد فصل الخدمة وكافة التفاصيل بشأن أماكن دفع الفاتورة المحددة من قبل الشركة، ويمكن تلخيص كل ما تريد معرفته خلال الآتي:

تتيح الشركة الخاصة بخطوط التليفونات الأرضية رقم يعتبر ثابت ومتاح دائمًا للاتصال والاستعلام من خلاله وهو ١٩٧٧٧.

كما نشرت الشركة رابط خاص بالموقع الرسمي لها والذي يمكن من خلالها الدخول على التفاصيل الخاصة بفاتورتك، وذلك من خلال دخولك على ذلك الرابط وإدخال الكود الخاص بالمحافظة التابع لها ورقم الهاتف الخاص بالفاتورة وسوف تظهر كافة البيانات أمامك.

الأماكن التي يتم دفع الفاتورة من خلالها

كما وفرت الشركة أكثر من طريقة يمكن من خلال اختيار أحداهما لكي نقوم بسداد الفاتورة، وتتضمن تلك الطرق ما يلي:

يمكن الدفع من خلال أي سنترال موجود في محافظتك تابع للشركة المصرية للاتصالات، أو اللجوء لأحد مكاتب البريد والدفع من خلالها.

يمكن أيضًا تسديد الفاتورة من خلال اللجوء إلى ماكينة صرف تابعة لإحدى البنوك التالية، بنك الأهلي المصري، وبنك سي أي بي.

وأتاحت الشركة روابط للجميع تمكنهم من سداد الفاتورة من خلالها، بمجرد الضغط على الرابط سوف تظهر الصفحة الخاصة بالشركة وبها كافة البيانات عليك باختيار الاستعلامات وسوف يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بقيمة الفاتورة وميعاد استحقاقها، وإمكانية دفعها.

في ختام مقال الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي قدمنا في مقال اليوم كل ما ترغب وتحتاج إلى معرفته بشأن تفاصيل الفاتورة، كما ذكرنا الطرق التي من خلالها يمكنك سدادها، عليك باختيار طريقة واحدة وتطبيق خطوات السداد.