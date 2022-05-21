نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استخراج بطاقة التأمين الصحي لأصحاب المعاشات والأوراق المطلوبة وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب البعض في معرفة كيفية استخراج بطاقة التأمين الصحي لأصحاب المعاشات باعتبارها إحدى الخدمات الاجتماعية التكافلية المقدمة لأفراد المجتمع والتي تهدف إلى تقديم عدد من الخدمات الطبية على درجة عالية من الكفاءة والجودة حيث تتكفل الدولة بالإنفاق على علاج أصحاب المعاشات لذا وجب التنويه عن إجراءات وشروط استخراج هذه البطاقة التأمينية العلاجية.

كيفية استخراج بطاقة التأمين الصحي لأصحاب المعاشات

تسهيلًا على المواطنين أقرت هيئة التأمين الصحي الشروط والأوراق اللازم توافرها لاستخراج البطاقة التأمينية لذوي المعاشات كما أعلنت الهيئة أن اسم النموذج المخصص لأصحاب المعاشات هو (ت. ص 101 ج)، فيما يلي عرض الأوراق المطلوبة لاستخراج هذه البطاقة التأمينية، وهي كالتالي:

الاوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة التأمين الصحي للمعاشات

نسخة اصلية من الاستمارة الخاصة بأصحاب المعاشات وهي (ت.ص 101 ج).

أيضا عدد 2 صورة شخصية فوتوغرافية.

2 صورة شخصية فوتوغرافية. كما أكدت الهيئة على ضرورة إلحاق بيان حاسب آلى معتمد من جهة المعاش.

علاوة على ذلك صورة واحدة من الهوية الشخصية (صورة بطاقة).

كيفية التقدم لاستخراج البطاقة التأمينية المعاشات

حددت هيئة التأمين الصحي إجراءات استخراج البطاقة التأمينية لأصحاب المعاشات وهي كالتالي:

يملأ النموذج الخاص بأصحاب المعاشات من قبل الجهة الخاصة بربط المعاش. بعد ذلك ضرورة اعتماد النموذج من جهة التأمينات الصحية. ثم ختم النموذج السابق تجهيزه من التأمين الصحي. كما أكدت الهيئة أن استخراج البطاقة التأمينية لذوي المعاشات يستغرق وقت قليل جدًا لا يتعدى ربع ساعة. بعد ذلك يتم تسليم البطاقة لصاحبها والمنتفع بها من الوحدة الخدمية الأقرب له تبعًا لمحل السكن والإقامة.

موقف أصحاب المعاشات من قانون التأمينات

يحصل المواطن على خدمة طبية متميزة نظير جزء صغير من المعاش حيث تقوم هيئة التأمينات الاجتماعية بتحصيل مبلغ بسيط من صاحب المعاش كاشتراك شهري في التأمين الصحي الاجتماعي عند حصوله على المعاش والتعهد بتوريد هذا المبلغ للهيئة بشكل دوري ومستمر لضمان حصول صاحب المعاش على خدمة مميزة.

في نهاية مقال كيفية استخراج بطاقة التأمين الصحي لأصحاب المعاشات حيث تم التعرف على كافة الأوراق والإجراءات المطلوبة لاستخراج هذه البطاقة التأمينية العلاجية مع توضيح موقف صاحب المعاش من قانون التأمينات بالتفصيل.