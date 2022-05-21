عاجل.. السيسى: البنية الأساسية من أولويات الدولة.. وبلاش كلام دون معرفة

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال احتفالية افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، اليوم السبت: "تفتكروا لو أولويات الدولة فى السبع سنين اللى فاتت مش داخل فيها الكهرباء والبنة الأساسية؟، أنا متابع الكلام ده كويس، ومهم قوى الرد عليه بشكل عملى مش نظرى".

وتابع: "كان ممكن حد ياخد القرار بأنه يجهز بلد فى فترة الحفاظ على بقائها دون اتخاذ الإجراء ده، طب المستشفيات اللى مفيش فيها كهرباء أو البيوت اللى بيتقع فيها الكهرباء مرتين و3 تعمل إيه، أنا مش بتكلم عن رفاهية أنا بتكلم فى عناصر مهمة".

واستطرد: "انتبه اوعى تحط رجل على رجل وتتكلم وأنت الموضوع متعرفوش، الناس بتسمعك، ولما بيلاقوا الكلام مترتب يفتكروا إن كلامك حقيقى وتبقى ظلمت نفسك وظلمت الكلام".