السبكى: التزام مصر بخطة واضحة للإصلاح الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - وضم ممثلين عن كل المنظمات الدولية والجهات المانحة العاملة فى مصر، وعدد من مدراء منظمات الأمم المتحدة فى مصر، وممثلى البنك الدولى، والاتحاد الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولى، صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، هيئات الصحة المختلفة، وغيرهم من ممثلى وخبراء الهيئات الدولية العاملة فى مصر، منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول، وهاكان إيمسجورد، سفير دولة السويد لدى مصر، كما شارك عبر التطبيقات الافتراضية السيد جيريمى هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف فى مصر.

واستعرض الدكتور أحمد السبكى، خلال الملتقى، جهود الدولة المصرية فى عمليات الإصلاح الصحى الشامل على مدى السنوات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أنها لم تكن لتحدث دون الدعم الهائل والمستمر من القيادة السياسية والحكومة المصرية، بداية من إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية عام 2018، ثم انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد عام 2019، وتلاها تدشين مبادرة "حياة كريمة" وانعكاساتها فى تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل لمد مظلتها لكل محافظات الجمهورية فى فترة لا تتجاوز الـ10 سنوات، وتحقيقها الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة ليس فقط فى مجال الخدمات الصحية، ولكن أيضًا فى مجالات الإسكان والتعليم والمياه والصرف الصحى والبيئة وغيرها.

واستعرض السبكى، تحديث المؤشرات الخاصة بالمبادرات الصحية الرئاسية والتى استهدفت عدة محاور مهمة وأولويات صحية فى مجالات عديدة، منها الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ودعم صحة المرأة المصرية والاهتمام بصحة الأم والجنين، وكذلك استعرض مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل وخطة الدولة فى توسيع مظلته وتعزيز استفادة المنتفعين من خدماته، كما قام باستعراض إنجازات الدولة المصرية فى قطاع الصحة بشكل عام، والهيكل المؤسسى الحالى فى النظام الصحى، والهيكل الجديد طبقًا لقانون التأمين الصحى الشامل.

وألقى الضوء على المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، باعتباره أحد الأدوات الفاعلة التى تستخدمها الدولة للتعامل مع أزمة الزيادة السكانية وحماية الأطفال والنساء والنشء والتعليم وغيرها، كما ألقى الضوء على التحديات التى تواجه النظام الصحى المصرى والاحتياجات والأولويات الوطنية بالنسبة للصحة، خصوصا ما يتعلق بالتحول الرقمى والتخطيط السليم للتطبيق والقوى البشرية الصحية ووضع وتنفيذ استراتيجية للتواصل والتسويق المجتمعى، وأيضًا الاستراتيجيات التى تضمن استدامة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خريطة التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة ومدها لكل محافظات الجمهورية، لتحقيق أهداف مصر الاستراتيجية فى مجال الصحة والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وطالب الدكتور أحمد السبكى، خلال الملتقى، نيابةً عن وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، شركاء التنمية من ممثلى المنظمات الدولية والجهات المانحة العاملة فى مصر، تعزيز التعاون وتكثيف دعم قطاع الصحة فى مصر، كما دعا إلى تنسيق جهود المنظمات بالشكل الذى يؤدى إلى زيادة فاعلية استخدام المنح طبقًا للأولويات الخاصة بوزارة الصحة والسكان، وهيئات منظومة التأمين الصحى الشامل، وهيئات الصحة بشكل عام، هيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، تماشيًا مع ما توليه القيادة السياسية من أهمية كبرى لتنمية وتطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، وتحقيق أهدافها للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

وأكد السبكى التزام مصر بخطة واضحة للإصلاح الصحى الشامل تتسق مع تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأهداف استراتيجية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة، والتى تهدف إلى تمتع جميع المصريين بحياة صحية وآمنة من خلال نظام رعاية صحية متكامل يتميز بالإتاحة وعالى الجودة قادر على تحسين الظروف الصحية من خلال التغطية الصحية الشاملة والوقائية للمواطنين؛ مما يؤدى إلى الرخاء والرفاهية والسعادة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولتكون مصر رائدة فى مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربيًا وإفريقيًا.

ولفت السبكى إلى أن مشاركة شركاء التنمية من المنظمات الدولية والجهات المانحة العاملة فى مصر بالملتقى السنوى لمجموعة شركاء التنمية من أجل الصحة تعكس حالة من التكامل بين مصر ودول العالم أجمع، مؤكدًا تعزيز التعاون بين مصر وهذه المنظمات والتعامل معها بانفتاح شديد، للاستفادة من الخبرات الفنية لها فى تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، وفقًا لأهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

وقال إن الملتقى فرصة مهمة لتبادل المعلومات والخبرات عن النظام الصحى فى مصر بين الحكومة المصرية والهيئات والمنظمات المختلفة، للوقوف على أهم الفرص والتحديات وتوحيد الجهود للاستجابة بشكل فعال ومنظم للأولويات الصحية الوطنية التى حددتها الحكومة المصرية، كما أنه بمثابة الإطار التنسيقى الأساسى بين المنظمات الدولية الداعمة لتطوير النظام الصحى المصرى بالتشاور والتعاون مع السلطات الصحية المصرية والذى يمثل فرصة كبيرة للمناقشة والتفاهم والتنسيق المشترك، وأشار إلى العديد من الفرص والمجالات التى يمكن التعاون بها.

وأكد أهمية تعزيز الحوار مع شركاء التنمية من المنظمات الدولية والجهات المانحة حول الإصلاح الصحى الشامل وتطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، للوصول إلى التوصيات اللازمة لتعزيز التعاون والشراكة الفعالة معهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030، كما نوه إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الأهلى ليس فقط فى المشاركة فى تقديم الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، بل فى العديد والعديد من المجالات التى تشمل التحول الرقمى للخدمات والإدارة والاستشارات وسلسلة الموارد وغيرها من المجالات المختلفة، مع التأكد من التزام هذه القطاعات بالمؤشرات والشروط المختلفة للتسجيل والاعتماد والتي تطبق على المنشآت الصحية الحكومية بنظام التأمين الصحى الشامل، لتنفيذ رؤية مصر نحو الإصلاح الصحى الشامل، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، والتى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، توافقها الكامل مع المحددات التى أشار إليها الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأهمية استخدام هذه الفرصة للتنسيق والتفاهم بين الجهات الداعمة والحكومة على تحديد وتوجيه الدعم والتعاون حول الأولويات الاستراتيجية للحكومة طبقًا لهذه القواعد.

وقالت القصير، إن ملتقى مجموعة شركاء التنمية من أجل الصحة هو بمثابة تجديد لالتزامنا فى منظمة الصحة العالمية بمبدأ الحق فى الصحة للجميع دون تمييز، لافتة إلى أنه بدعم من القيادة السياسية، مصر تسير على خُطى ثابتة لتحقيق هذا المبدأ من خلال نظام التأمين الصحى الشامل وهو حجر الأساس فى الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة وتوفير الخدمات الصحية المأمونة والميسورة الكلفة للجميع.

وتابعت: كمنظمة الصحة العالمية، نثمن الشراكة بين الجهات الصحية المختلفة ونواصل العمل يد بيد مع وزارة الصحة والسكان وهيئات الصحة المختلفة وشركاء التنمية للوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الصحة لكل من يعيش على أرض مصر.

وأشادت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، بالحراك الكبير الذى يحدث فى مصر على صعيد تطوير النظام الصحى المصرى، وأيضًا فى المحددات الاجتماعية والاقتصادية للصحة، كما أشارت أن نجاح إطار التعاون بين المنظمات الدولية الداعمة وبين الحكومة المصرية هو مسؤولية مشتركة ومتوازنة بين كل من الطرفين، تحتاج إلى تعاون وتنسيق وتفاهم ووضوح ومتابعة مستمرة.

وثمنَّت بانوفا، الشراكة والتنسيق بين مكتب المنسق المقيم فى مصر ومنظمة الصحة العالمية ومختلف شركاء التنمية لدعم تطبيق خطة العمل العالمية للصحة والرفاه فى مصر، وتسريع الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.

وأعرب هاكان إيمسجورد، سفير السويد لدى مصر، عن إعجابه بالتطور الهائل الذى يحدث فى النظام الصحى المصرى واستعداد بلاده لتقديم الدعم والتعاون فى المجالات التى يحددها القائمون على النظام الصحى من الجهات الحكومية المعنية.

وشارك حضور الملتقى من هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور مجدى بكر، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشؤون الفنية، والدكتورة ريم جودة، مدير إدارة الدراسات والبحوث بالهيئة.