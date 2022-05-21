عاجل.. السيسى: الإساءة بالباطل لأى مسؤول فى الدولة «صدقة جارية»

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال احتفالية افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، اليوم السبت، أن المشروعات تم تنفيذها فى نفس الوقت مع استهداف للدولة من الإرهاب والتطرف ووجود جماعات تتحدث ليل ونهار وعناصر تتحدث بكلام لا يليق، معقبا: "ربنا موجود ومطلع وشايف ومافيش كلمة هاتتقال أو تتكتب إلا وصاحبها هيتحاسب عليها مش منى ولكن من ربنا".
وتابع: "كل مسؤول فى الدولة يساء له ويتقال فيه كلام مش مظبوط وكذب، صدقة جارية، اللى هيعمل طيب أجره على الله واللى هايعمل ردئ سيحاسب من الله".
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