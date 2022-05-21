جامعة الأزهر: حرمان أصحاب الملابس غير اللائقة من دخول الامتحان

جدة - نرمين السيد - وأكد المحرصاوى، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أهمية التزام الكليات بكل الإجراءات والضوابط المتخذة والمعلنة لتنظيم العملية الامتحانية بالجامعة، بهدف توفير أقصى درجات الرعاية للطلاب والطالبات خلال أدائهم للامتحانات.
ووجه إدارات الكليات بالعمل على إزالة كل العقبات والعوائق التى قد تواجه الطلاب والطالبات أو تؤثر على آدائهم خلال فترة الامتحانات، مؤكدا ضرورة التزام ورقة الأسئلة بالمواصفات التى وضعتها الجامعة، وأن لا تخرج الأسئلة عن أجزاء المنهج الدراسى المشروحة للطلاب من أجل قياس نواتج التعلم المستهدفة معرفيا، ومهاريا، مشيرا فى هذا الإطار إلى أهمية تواجد أستاذ المادة داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب.
وشدد على ضرورة توفير الجو الملائم والهدوء داخل اللجان لأداء الطلاب والطالبات الامتحانات على أكمل وجه، إضافة إلى ضرورة تطبيق قواعد تنظيم الامتحانات ومكافحة الغش بجميع أنواعه، وحظر دخول الطلاب إلى لجان الامتحان بعد المواعيد المقررة، وحرمان أصحاب الملابس غير اللائقة التى تتنافى مع التقاليد والأعراف الجامعية من دخول الامتحانات.
ونبه رئيس جامعة الأزهر على منع اصطحاب الهواتف المحمولة وغيرها من وسائل الاتصال، داخل لجان الامتحان سواء مع الطلاب أو المراقبين تحقيقا للانضباط بحيث تقيس الامتحانات المستوى الحقيقى للطلاب، وتعبر نتائجها عن ذلك أيضا.
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