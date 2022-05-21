عاجل.. السيسى يوجه رسالة للمصريين بشأن أولوية التعليم

جدة - نرمين السيد - رد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على من يقولون أن الأولوية للتعليم قائلا: "هو أنتم فى مصر كنتم ممكن تأجلوا كل شىء وتخلوا الأولوية للتعليم وهو أمر مهم جدا، ولكن كان هيتحمل الناس إن مفيش كهرباء ولا طريق وإنتاج غذائى كويس؟".





وأضاف السيسى، خلال احتفالية افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، اليوم السبت: "كنتوا هاتستحملوا معايا ده عشان تعلموا الأولاد تعليم كويس على مدى 14 سنة، وكل موارد الدولة المحدودة فى التعليم". وتابع: "كنتوا هاتتحملوا تعبات ده، كلام مهم لازم ناخد بالنا منه قبل ما نطرحه على الناس ونعمله سياق للرأى العام، الكلام اللى اتعمل فى مصر خلال السبع سنوات الماضية كان فيه توفيق كبير من ربنا، ولم يبنى على هوى شخصى أو حكومى، تم وضع تصور عشان ننفذه عشان يحقق الكلام أهدافه".

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