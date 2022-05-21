سفير مصر بمالطا يبحث مع وزير المالية سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير المالية والتوظيف المالطى "كلايد كاروانا" السفير خالد أنيس، سفير جمهورية مصر العربية فى مالطا، حيث تم بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ومالطا.





كما هنأ السفير أنيس الوزير المالطى بمناسبة فوزه فى الانتخابات البرلمانية فى مارس الماضى، واستمراره فى مهام منصبه كوزير للمالية، مُؤكداً على تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات.

واستعرض السفير المصرى جهود السفارة خلال الفترة الماضية لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، والنظر فى سبل تعزيز التعاون السياحى، والإعداد لتنظيم زيارة لوفد من غرفة التجارة والصناعة المالطية إلى مصر، وعقد اجتماع افتراضى بين وكالة Malta Enterprise والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتأسيس شبكة تعاونية متوسطية لصناديق الثروة السيادية فى أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا EMENA SWF بقيادة صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، وشركة مالطا للاستثمارات الحكومية MGI (الصندوق السيادى المالطى)، وصندوق BpiFrance الفرنسى فى مارس 2022 ضمن جهود أخرى.

تبادل الجانبان الآراء حول أهمية العمل على الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية القائمة بين البلدين، خاصة الاتفاقيات الخاصة بتعزيز التعاون الاقتصادى والفنى، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى، وتعزيز التعاون بين سوقى الأوراق المالية فى البلدين؛ فضلاً عن أهمية صياغة اتفاقية أو مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الهجرة.

من جانب آخر، أشار السفير إلى التطور الذى شهده الاقتصاد المصرى فى الآونة الأخيرة، والسياسات المالية والنقدية التى اتخذها البنك المركزى المصرى مؤخراً، وخطط الحكومة لإصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وتحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع وزيادة الناتج المحلى الإجمالى رغم التحديات العالمية الراهنة، فضلاً عن اتخاذ سياسات اجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، مُؤكداً على حجم السوق المصرى الكبير وأنه زاخر بالفرص الواعدة، بجانب العلاقات المصرية المتميزة مع دول القارة الافريقية الأخرى بما يُؤهلها لأن تكون محطة انطلاق Hub للاستثمارات المالطية والتصدير إلى دول القارة.