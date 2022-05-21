محافظ القاهرة يتابع سير امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021-2022 بمدرسة كلية السلام الرسمية الإعدادية الثانوية لغات التابعة لإدارة الزيتون التعليمية، للاطمئنان على سير الامتحانات دون أى عقبات.





ويؤدى 194334 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع) فى 781 لجنة، كما يؤدى 13 طالبا الامتحان بلجنة بمستشفى 57357، ويوجد بمدرسة كلية السلام الرسمية لغات التى تفقدها محافظ القاهرة 11 لجنة تضم 201 طالب.

كما تفقد محافظ القاهرة امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوى التى تجرى بالمنظومة الجديدة بالمدرسة.

وأشار المحافظ، خلال الجولة، إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون أى معوقات، حيث يؤدى الطلاب اليوم امتحان اللغة العربية، مضيفاً أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميا قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس التى تجرى بها الامتحانات ورفع جميع الإشغالات من حولها.

رافق المحافظ فى جولته محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة.

وقد أشاد المحافظ بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حرصا على الصحة العامة.

وطمأن المحافظ أولياء الأمور بأن الدولة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية التى من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم وتوفير الجو الملائم لأدائهم الامتحانات بيسر وسهولة.