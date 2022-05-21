السفير المصرى فى موسكو يشارك فى مؤتمر كازان السنوى

جدة - نرمين السيد - التقى السفير نزيه النجارى، السفير المصرى فى موسكو، ومعه الدكتور محمد السرجانى، المستشار الثقافى بالسفارة، بالطلاب المصريين فى جامعة كازان العريقة فى إطار الحرص على التعرف عليهم والاستماع إليهم ومعرفة أحوالهم ومطالبهم.





جاء ذلك خلال مشاركته فى المؤتمر السنوى لكازان عاصمة جمهورية تاتارستان فى روسيا، والذى أُقيم تحت عنوان "الاحتفال بمرور 1100 عام على دخول الإسلام روسيا"، كما التقى برئيس الجامعة والمسؤولين عن الطلاب الأجانب لبحث كيفية تسهيل أمور الطلبة وحياتهم اليومية. وأكد السفير للطلاب على استقبال السفارة اتصالاتهم فى كل وقت وتقديم الرعاية اللازمة لهم لتأمين نجاحهم فى مهمتهم التعليمية وعودتهم إلى أرض الوطن لخدمته. وتم الاتفاق على التواصل الدورى معهم فى إطار الاتصالات التى تجريها السفارة مع المصريين فى مختلف أنحاء روسيا.

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