عاجل.. السيسى: تكلفة «حياة كريمة» قد تتعدى التريليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال احتفالية افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، اليوم السبت، أن تكلفة المبادرة قد تتعدى التريليون جنيه مع الأسعار الجديدة، متابعا: "اللى متعملش فى السنوات الماضية بنعملوا فى 3 أو 4 سنوات".

وأوضح أن زراعة الدلتا استمرت لمدة 400 أو 500 عام، متابعا: "حكاية كبيرة قوى اللى بتتعمل يا مصريين، من فضلك متحطش رجل على رجل وتتكلم فى موضوعات مخدتش حقها من الدراسات من متخصصين واتجمعت فى سياق فكرى وعملى وتخطيطى لكى يتم طرحها".