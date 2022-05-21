عاجل.. السيسى يوجه بإنشاء لجنة لمتابعة مشاكل الأراضى غير المنزرعة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه شاهد أثناء قدومه لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى أراضى تابعة لوزارة الزراعة ومحافظة البحيرة، "أرض مش واضح فيها شغل، أنتوا خصصتوا الأراضى للمستثمرين، راجعوا مع الناس اللى هناك".





ودعا السيسى، احتفالية افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، اليوم السبت، إلى نزول لجنة من وزارتى الزراعة والرى والمحافظة لمتابعة ذلك وحل أى مشكلة لدى المستثمرين. وتابع: "شوفوا إيه المشكلة وساعدوهم وشجعوهم عشان تتزرع الأراضى دى".

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