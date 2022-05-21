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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /698967/وفاء-عامر-تطلب-الجمهور-قراءة-الفاتحة-لـ-سمير-صبري-ساعد-زملائة-دون-أن-يتكلم

حرصت الفنانة وفاء عامر على مطالبة الجمهور بالدعاء وقراءة الفاتحة للفنان الكبير سمير صبري، الذي وافته المنية في ظهر يوم الجمعة بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 85 عاما.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير طلب وفاء عامر قراءة الفاتحة لـ سمير صبري

كتبت وفاء عامر عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أرجو قراءة الفاتحة ل فنان جميل و طيب و أعطي كثير و ساعد زملاء دون أن يتكلم اللهم إجعل الخير الذي بذله ينتظره”.

وفاة سمير صبري

جاء نبأ رجيل الفنان القدير سمير صبري من خلال حساب بوسي شلبي الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، اذ نشرت صورة له، وعلقت عليها: “البقاء والدوام لله”.

ويشييع جثمان الفنان الراحل خلال ساعات من الأن من ظهر اليوم السبت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، ومن المقرر دفن جثمان الفنان سمير صبري خلال مسقط رأسه بالإسكندرية.

وفاء عامر في رمضان 2022

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة وفاء عامر في السباق الرمضاني 2022، بمسلسل «راجعين يا هوى»، الذي يعد من المسلسلات المأخوذة عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة، معالجة وسناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ويشارك في بطولته بجانب نور والفنان خالد النبوي، كلا من أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، والعمل من إنتاج شركة أروما.

كما خاضت بطولة مسلسل بيت الشدة بجانب نجلها عمر فوزي في تجربة ثمثيلية للمرة الأول المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2022، ويشارك في بطولته وفاء عامر، أحمد وفيق، مها أحمد، إيهاب فهمي، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج وسام المدني، وإنتاج شركة إكسيليفون للإنتاج الفني.