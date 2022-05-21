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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /698966/سلام-يا-صحبي-نجوم-الفن-يواصلون-الدعاء-للفنان-سمير-صبري-بعد-وفاته

يواصل نجوم الفن توجيه رسائل مؤثرة للفنان سمير صبري الذي وافته في ظهر أمس الجمعة بعد صباح طويل مع المرض عن عمر ناهز 84 عاما.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نعي نجوم الفن للراحل سمير صبري

مايان السيد وهبة مجدي

نشرت هبة مجدي صورة للفنان الراحل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت عليها: “البقاء والدوام لله، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح الجنة، الفنان سمير صبري”، في حين كتبت مايان السيد: “ربنا يرحمه”، مرفقة صورته على حسابتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

بشرى

وشارك بشرى صورة لها في أحضان الفنان سمير صبري تبرز مدى قربها له وحبها الشديد له، وعلقت عليها، قائلة: “سلام يا صحبي”، وفي منشور أخر كتبت: "إنا لله وانا إليه راجعون .. مش قادرة أصدق.. مش قادرة أصدق.. اللهم لا اعتراض، يا حبيبى يا سمير يا أستاذي و يا صاحبي.. الله يرحمك و يحسن إليك و يسكنك فسيح جناته.. يا من عملت خير لو عشنا أعمار فوق أعمارنا والله ما نقدر نوفيك حقك و لا نردلك عشر اللي عملته مع خلق الله كلهم”.

عادل إمام

شارك النجم الكبير عادل إمام متابعيه وجمهوره بنشره صورة للفنان الراحل سمير صبري جمعته به في عدد من الأفلام وأبرزها “البحث عن فضيحة” الذي كان سببا في شهرتهما، وذلم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها: "وداعا الفنان الكبير سمير صبري، مع السلامة يا صديقي، اللهم ارحمه و اغفرله و ادخله فسيح جناتك".

تامر حبيب

كتب تامر حبيب رسالة مؤثرة للرحل سمير صبري، قال فيها: “ما اظنش إن في فنان أو أي إنسان حضرتك عرفته أو ماعرفتوش وكان محتاج حد يقف جنبه وماكنتش حضرتك أول الموجودين، ماظنش إن في حد عرفك أو ماعرفكش وماحبكش وما انبهرش بيك.. وماظنش إن في حد عمل عمل كويس سواء كنت تعرفه أو ماتعرفوش إلا ولقاك بتتصل بيه وبتهنيه وتباركله من قلبك”.

بسمة وهبة برسالة مؤثرة لسمير صبري

هذا وكتبت بسمة وهبة عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: “مش كنت تقولي انك كنت عاوز تشوفني عشان ماشي، ياريتني جريت وجيت يا حبيبي..قلبي يا ناس مش قادره ..ده اغللي فناه انسان ع قلبي والله كانت بينا علاقه ود انسانيه جميله..الله يرحمك ويصبرنا ع فراقك يا غالي..بسمه وهبه للأسف من خارج البلاد.شكرا السيد الرئيس انك قدرته ف حياته ومستنتش تقدره بعد وفاته وده فرق معاه ف نفسيته كتير .اكرموهم يا خلق وهما عايشين ن وهما ميتين”.

وفاة الفنان سمير صبري

الجدير بالذكر أنه، رحل عن عالمنا الفنان سمير صبري بعد صراع طويل مع المرض نقل على إثره المستشفى وكان من المقرر أن يخضع لعمليه في شريان القلب ولكن لم تجدي نفعا ليخرج من المستشفى قبل عيد الفطر، ولفظ أنفاسه الأخيرة في منزلة بجانب أسرته مساء أمس الجمعة.