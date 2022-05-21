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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /698969/الرئيس-السيسي-يوجه-بسرعة-الإنتهاء-من-مشروع-مستقبل-مصر-للإنتاج-الزراعي

دوت الخليج

وشدد الرئيس السيسي خلال الافتتاح، على ضرورة الإنتهاء من مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن تكلفة الزراعة في مشروع مستقبل مصر أعلى بكثير من أي مكان في الدلتا، مؤكدًا على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه المزراعين.

وأضاف الرئيس السيسي أن إجراءات الدولة تحتاج الكثير من الفهم والدراسات لتحديد جدوى المشروع، وأوضح أن هناك أراضي في نطاق أرض مشروع مستقبل مصر ليست تابعة للمشروع، وإنما تابعة لوزارة الزراعة، مضيفًا: "الأراضي مش بيتعمل فيها شغل، نراجع مع الناس وتطلع لجنة من وزارة الزراعة والري ونشوف المشكلة ايه ونساعد في حله.. شوفت كمية كبير من الأراضي ملقتش عليها آثار عمل".

الرئيس السيسي: تكلفة الزراعة في مشروع مستقبل مصر أعلى بكثير من أي مكان في الدلتا

الهدف من المشروعات التي نفتتحها التي نقوم بها إننا نفهم بعضنا البعض، لأن هناك إجراءات متعلقة بالمشاريع تلك، مثل الكهرباء، حيث أن عدم توافرها كان سيصعب من إطلاق تلك المشروعات.

ويساهم مشروع مستقبل مصر فى مواجهة التحديات الطارئة التى نتجت عن التغيرات الاقليمية والعالمية، وذلك فى ظل اعتماد مصرى كامل على عملية الاستيراد فى مجال الحبوب وبنسب متفاوتة فى كل سلعة، وذلك قبل أن تتحرك الدولة فى مسار مشروع مستقبل مصر وتوشكى وغيرها من المشاريع العاملة فى القطاع الزراعى، والتى ستقلل نسبة العجز بنسبة كبيرة للغاية، حتى أن عملية استيراد السكر تنتهى بحلول عام 2024، بالإضافة لسلع أخرى ستقل تدريجيا ومنها نسبة كبيرة سيتم الاكتفاء الذاتى فيها بحلول عام 2024.

ويعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدى العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات، وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.