سفير جمهورية مصر العربية في مالطا يلتقى وزير المالية والتوظيف المالطي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 10:25 صباحاً - استقبل وزير المالية والتوظيف المالطي "كلايد كاروانا" السفير خالد أنيس، سفير جمهورية مصر العربية في مالطا، حيث تم بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ومالطا. كما هنأ السفير أنيس الوزير المالطي بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية في مارس الماضي، واستمراره في مهام منصبه كوزير للمالية، مُؤكداً على تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

استعرض السفير المصري جهود السفارة خلال الفترة الماضية لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، والنظر في سبل تعزيز التعاون السياحي، والإعداد لتنظيم زيارة لوفد من غرفة التجارة والصناعة المالطية إلى مصر، وعقد اجتماع افتراضي بين وكالة Malta Enterprise والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتأسيس شبكة تعاونية متوسطية لصناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا EMENA SWF بقيادة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وشركة مالطا للاستثمارات الحكومية MGI (الصندوق السيادي المالطي)، وصندوق BpiFrance الفرنسي في مارس 2022 ضمن جهود أخرى.

تبادل الجانبان الآراء حول أهمية العمل على الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية القائمة بين البلدين، خاصة الاتفاقيات الخاصة بتعزيز التعاون الاقتصادي والفني، وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، وتعزيز التعاون بين سوقي الأوراق المالية في البلدين؛ فضلاً عن أهمية صياغة اتفاقية أو مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الهجرة.

من جانب آخر، أشار السفير إلى التطور الذي شهده الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، والسياسات المالية والنقدية التي اتخذها البنك المركزي المصري مؤخراً، وخطط الحكومة لإصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي رغم التحديات العالمية الراهنة، فضلاً عن اتخاذ سياسات اجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، مُؤكداً على حجم السوق المصري الكبير وأنه زاخر بالفرص الواعدة، بجانب العلاقات المصرية المتميزة مع دول القارة الأفريقية الأخرى بما يُؤهلها لأن تكون محطة انطلاق Hub للاستثمارات المالطية والتصدير إلى دول القارة.