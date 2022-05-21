وزير التنمية المحلية يلتقى مع رئيس رابطة المدن المحلية المغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 10:25 صباحاً - اختتم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، زيارته إلي مدينة " كيسومو" الكينية ، للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية ( Africites 2022 ) بتكليف من السيد رئيس الجمهورية .

حيث التقى اللواء محمود شعراوي مع السيد / خالد سفير رئيس رابطة المدن والحكومات المحلية المغربية والوفد المغربى المرافق له من أعضاء الرابطة والمشاركين في فعاليات قمة المدن الأفريقية .

ورحب وزير التنمية المحلية بتبادل التجارب والخبرات الناجحة بين المدن والمحافظات المصرية ونظيرتها المغربية في مختلف المجالات والقطاعات التي تهم المواطنين في البلدين سواء كانت صناعية أو زراعية وسياحية ووغيرها لتحقيق التوافق والاستفادة للشعبين الشقيقين .

وأشار " شعراوى " إلى أهمية التعاون المشترك بين المحليات بالبلدين لمواجهة التحديات المشتركة حالياً سواء فيما يخص مواجهة فيروس كورونا أو تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتغيرات المناخية .

حيث أشاد المسئول المغربي بما حققته العلاقات المصرية المغربية من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة ، مشيراً إلى الزيارة المهمة لسامح شكرى وزير الخارجية إلى المغرب والتى جسدت وأظهرت ليس فقط الاهتمام السياسى بين البلدين وما تحظى العلاقات على مستوي القيادتين والشعبيبن.

وأعرب خالد سفير عن تقديره للحضور المصرى القوي والفاعل خلال الجلسات الخاصة بالقمة والجناح المصرى المتميز في المعرض ، معرباً عن سعادته بتجرية منصة "أيادى مصر" والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للسيدات والشباب عبر الترويج للمنتجات التراثية والحرفية التي تتميز بها المحافظات المصرية ، وعرض رئيس رابطة المدن المغربية رغبته في التعاون بين منصة أيادى مصر وأكاديمية السلع التقليدية في مدينة مراكش سواء على مستوى الدعم الفني خاصة وأن هناك توجه لإطلاق مبادرة مباشرة على المستوي الأفريقي " أيادى أفريقيا " ونقل الخبرات المصرية في هذا الشأن لكافة الدول الأفريقية.

وأكد خالد سفير على أهمية تفعيل التعاون بين المدن المصرية والمغربية للوصول إلى شراكة حقيقية وتفعيل ما تم توقيعه من اتفاقيات للتوأمة .