السفير المصري في موسكو يشارك في المؤتمر السنوي لكازان عاصمة جمهورية تاتارستان...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 10:25 صباحاً - خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لكازان عاصمة جمهورية تاتارستان في روسيا، والذي أُقيم تحت عنوان الاحتفال بمرور ١١٠٠ عام على دخول الإسلام روسيا، التقى السفير نزيه النجاري، ومعه المستشار الثقافي بالسفارة د. محمد السرجاني، بالطلاب المصريين في جامعة كازان العريقة في إطار الحرص على التعرف عليهم والاستماع إليهم ومعرفة أحوالهم ومطالبهم. وقد التقى كذلك برئيس الجامعة والمسؤولين عن الطلاب الأجانب لبحث كيفية تسهيل أمور الطلبة وحياتهم اليومية.

وأكد السفير للطلاب على جهوزية السفارة لاستقبال اتصالاتهم في كل وقت وتقديم الرعاية اللازمة لهم لتأمين نجاحهم في مهمتهم التعليمية وعودتهم إلى أرض الوطن لخدمته.

وقد تم الاتفاق على التواصل الدوري معهم في إطار الاتصالات التي تجريها السفارة مع المصريين في مختلف انحاء روسيا.