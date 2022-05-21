صرف 3.3 ملايين جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة بالغربية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية بصرف منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ 3319 عاملاً بإجمالى 3 ملايين و319 ألف جنيه، وتسجيل 640 عاملا جديدا على المنظومة.





وأضاف: "كما تم صرف 6 منح مولود جديد لـ 6 عمال بمبلغ 12 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد العمال بمبلغ 10 آلاف جنيه، وعمل رعاية صحية لـ40 عاملاً من المسجلين بإجمالى 8000 جنيه".

وقال الوزير: إن المديرية قامت بتعيين 1663 شاباً، فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 21 "قادرون باختلاف"، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 3607 شاباً، كما تم توفير 357 فرصة عمل.

وأضاف الوزير أن المديرية قامت باستخراج 1721 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 28 متدرجا فى مجال التدرج المهنى، وإلحاق 19 بمنشآت القطاع الخاص، وتجديد 3 تراخيص عمل الأجانب.

وأوضح ياسر عيد، وكيل المديرية، من خلال تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال أبريل الماضى، أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 676 منشآت ( دورى - حملات) يعمل بها 3289 عامل، وعمل 40 حملة تفتيشية، وأسفر عن تحرير 89 محضراً للمنشآت المخالفة، وتلقى 10 شكاوى من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية، تم بحث 8 شكاوى منها، وتبقى 2 شكوى ما زالت تحت البحث، فضلاً عن بحث 20 شكوى أخرى قدمت ورقياً.

وفى مجال التدريب المهنى، انتهت المديرية من 2 دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بمراكز التدريب المهني استفاد منها 22 متدرب ومتدربة.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 647 منشأة وإعادة التفتيش على 732 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 208 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 329 منشأت لإزالة المخالفات، وتلقى 173 شكوى فى نفس المجال، تم استيفاء 28 شكوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 22 شكوى، و123 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما تم عقد 20 ندوة توعية، ومنح 3 تراخيص لمنشآت، وعمل 121 قياسات ميدانية لـ 51 منشأة، كما تم التفتيش على 647 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).