بدء امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - وبحسب مديرية التربية والتعليم فى القاهرة، بدأ 194 ألفا و334 طالبا وطالبة، أداء الامتحان فى 781 لجنة على مستوى المحافظة، عند تمام الساعة التاسعة صباحا، إضافة إلى 50 طالبا من المكفوفين موزعين على 4 لجان، و1424 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية موزعين على 17 لجنة.

وتسلم مديرى المديريات التعليمية الـ33، أوراق الأسئلة من المطبعة السرية للمديرية، عند الساعة الخامسة صباحا، لتوزيعها على المدارس قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ، مع الالتزام بجميع إجراءات المتعلقة بالسرية التامة.

ووجه محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مديرى المديريات التعليمية، بضرورة الالتزام واحتواء المواقف وتيسير سير العملية الامتحانية، وتمكين جميع الطلاب من أداء الامتحان، مشددا على مواجهة الغش وتطبيق القانون.

كما شدد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتحقيق التباعد بين الطلاب، وارتداء كل من الطلاب والعاملين داخل اللجان الكمامات الطبية.

وطالب أولياء الأمور بعدم تصديق الشائعات وعدم الوقوف والتزاحم أمام اللجان الامتحانية، بما يؤثر على الطلاب ويشيع التوتر والارتباك، كما حث الطلاب على الالتزام حرصا على مستقبلهم، واحترام التعليمات المتعلقة بمنع اصطحاب الهاتف المحمول أو الغش داخل اللجان، والتركيز فى قراءة أسئلة الامتحان جيدا والإجابة عليها والبدء بالأسئلة السهلة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية فى القاهرة

السبت 21-5-2022: اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف.

الأحد 22-5-2022: الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

الاثنين 23-5-2022: الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة.

الثلاثاء 24-5-2022: اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.

الأربعاء 25-5-2022: الهندسة لمدة ساعتين، والتربية الفنية لمدة ساعتين.

الخميس 26-5-2022: العلوم لمدة ساعتين.

وتبدأ جميع الامتحانات عند الساعة التاسعة صباحا.