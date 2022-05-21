ورقيا وإلكترونيا.. طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحانى الفيزياء والفلسفة

جدة - نرمين السيد - وبدأ طلاب الفترة الصباحية أداء امتحان الفيزياء عند الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 9:45 دقيقة، وبعد فترة راحة مدتها نصف ساعة، يبدأون أداء امتحان الفلسفة والمنطق من الساعة 10:15 دقيقة، وحتى الثانية عشرة ظهراً.

أما طلاب الفترة المسائية فيبدأون امتحان الفيزياء عند الساعة الواحدة ظهراً وحتى 2:45 عصرًا، ثم يؤدون امتحان الفلسفة والمنطق من الساعة 3:15 دقيقة عصرًا، وحتى الخامسة مساءً.

وتُعقد امتحانات الصف الأول الثانوى فى لجان مؤمنة ومراقبة فى المدارس، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد، بتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان والالتزام بارتداء الكمامات.

امتحانات الصف الأول الثانوى

وانطلقت امتحانات نهاية العام 2021-2022، للصف الأول الثانوى يوم الأربعاء الموافق 11 مايو الماضى، وتستمر حتى 25 من نفس الشهر.

وقررت وزارة التربية والتعليم هذا العام الجمع بين نظام الامتحان الورقى والإلكترونى فى امتحانات الصف الأول الثانوى، حيث يجيب الطلاب على الأسئلة المقالية التى يخصص لها نسبة 30% من الامتحان "ورقيا"، بينما يجيبون على أسئلة الاختيار من متعدد التى يخصص لها نسبة 70% من الامتحان "إلكترونيا" باستخدام أجهزة التابلت المسلمة لهم.

ويقسم زمن الإجابة على الامتحان بين نوعى الأسئلة، حيث يخصص ثلث الوقت للإجابة على الأسئلة المقالية ثم يسلم الطلاب الأوراق، ويبدأون الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد على أجهزة التابلت خلال ثلثى الزمن المتبقى.

وتعقد هذه الامتحانات فى المدارس المجهزة بالبنية التحتية التكنولوجية فقط، سواء كانت حكومية أو خاصة، بحيث يتم اختبار الطلاب على فترتين صباحية ومسائية.

ويؤدى طلاب المدارس المجهزة الامتحان خلال الفترة الصباحية، أما طلاب المدارس غير المجهزة فيجرى تسكينهم بالمدارس المجهزة لأداء الامتحان خلال الفترة المسائية.

ويحظر على الطلاب، اصطحاب الكتاب المدرسى أو أى مصادر ورقية إلى الامتحان، حيث يتم تسليمهم "ورقة مفاهيم أو كتيب مفاهيم" مع ورقة الأسئلة فى كل امتحان، تضعها اللجنة الفنية لواضعى أسئلة الامتحانات، وتتضمن كل ما يحتاجه الطالب من: مفاهيم، قوانين، صور وخرائط وغير ذلك، بديلا عن الكتاب المدرسى.

كما يحظر عليهم دخول الامتحان باصطحاب الهاتف المحمول، ويطبق قانون مكافحة الغش والإخلال بنظام الامتحان، حال ضبط أى طالب يمارس الغش أو يشرع فيه، بعد تحرير محضر له، ويترتب على ذلك حرمان الطالب من الامتحان ومصادرة الأدوات المستخدمة فى الغش.

وحذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من محاولة تقسيم شاشة التابلت للوصول إلى مصادر المعرفة الرقمية، تجنبا للخروج من منصة الامتحان، التى جرى تصميمها بطريقة لا تسمح بهذا الإجراء.

وحال تعرض طلاب مدرسة ما لأعطال تقنية تحول تمكنهم من أداء الامتحان الإلكترونى، أو انقطاع الكهرباء، يجرى تحرير محاضر تثبت الحالة، يتقدمون بموجبها لأداء الامتحان البديل الذى يجرى خلال الفترة بين 31 مايو و1 يونيو المقبل.

وتشكل كل مدرسة لجاناً لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، ولا تعلن النتيجة إلا بعد ورود درجات الطلاب فى الامتحانات التى أدوها إلكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية، من خلال لجنة النظام والمراقبة المشكلة داخل المدرسة.

وتُعلن نتائج الطلاب فى صورة درجات وليست اجتتياز أو عدم اجتياز فقط.