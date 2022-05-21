عاجل-بسام راضى: مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى هدفه تحقيق الاكتفاء الذاتى

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى يأتى فى إطار منظومة متكاملة وفق استراتيجية عميقة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية والتوسع فى الرقعة الزراعية على مستوى الدولة.





وأضاف راضى، فى مداخلة هاتفية مع راديو مصر، أن بقعة المشروع فى الماضى كانت صحراء تماما، واليوم بها المساحات الخضراء الممتدة وهو نتاج جهد كبير من الدولة، فالمشروع مكون رئيسى من المشروع الأضخم وهو الدلتا الجديدة، والذى يستهدف 2.2 مليون فدان زراعى فى منطقة غرب الدلتا إلى امتداد الشمال وجنوب محور الضبعة وهو إضافة إلى المنظومة الزراعية فى مصر. وأوضح أن المشروع يوفر آلاف فرص العمل، وتوفير السلع الغذائية بجودة عالية.

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