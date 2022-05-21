عاجل- السيسى يصل مقر احتفالية افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال الرئيس السيسى، لدى وصوله إلى مقر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعطى إشارة البدء بتنفيذ مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعى"، فى أبريل من العام 2017، ومن حينها الدولة المصرية تولى أهمية بالغة بالمشروع.

وتعمل الدولة على ضمان نجاح المشروع باعتباره واحدا من أكبر وأهم المشروعات الزراعية فى منطقة الشرق الأوسط والعالم.