عاجل- بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى

جدة - نرمين السيد -
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعطى إشارة البدء بتنفيذ مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعى"، فى أبريل من العام 2017، ومن حينها الدولة المصرية تولى أهمية بالغة بالمشروع.
وتعمل الدولة على ضمان نجاح المشروع باعتباره واحدا من أكبر وأهم المشروعات الزراعية فى منطقة الشرق الأوسط والعالم.
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