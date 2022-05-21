انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم.. تشييع جثمان الفنان الراحل سمير صبري من مسجد الشرطة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 21 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /698965/اليوم-تشييع-جثمان-الفنان-الراحل-سمير-صبري-من-مسجد-الشرطة

رحل عن عالمنا مساء أمس الجمعة الفنان الكبير سمير صبري الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض رغم خروجه من المستشفى في الأيام القليلة الماضية في الفترة قبل عيد الفطر المبارك.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير موعد تشييع جثمان الراحل سمير صبري

ويشيع جثمان الراحل خلال الساعات القليلة القادمة من ظهر اليوم السبت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، ومن المقرر دفن جثمان الفنان سمير صبري خلال مسقط رأسه بالإسكندرية.

الفنان سمير صبري

هذا ومر الفنان سمير صبري بأزمة صحية شديدة حبس لها أنفاس الوسط الفني بعدما نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات ليتلقى العلاج اللازم ويخضع لعملية جراحية حادة أجلت لأيام عديدة بشكل متواصل، وجاء نبأ نقل مرضه على الصفحة الرسمية للناقد الفني طارق الشناوي، بعد أن طالب الجمهور بالدعاء الله بالشفاء العاجل، مؤكدا أن سيعود خلال أيام قليلة بعد أن يتلقي العلاج الكامل.

سمير صبري يحصد جائزة على اخر أعماله الفنية قبل وفاته

وكانت أخر أعمال سمير صبري قبل أزمته الصحية فيلم "2 طلعت حرب" الفيلم المصري الوحيد المشارك في مسابقة الفيلم الروائي الطويل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وهو من إخراج مجدي أحمد علي، ويشارك في بطولته كلا من محمود قابيل، عبير صبري، سمير صبري، أحمد وفيق، سهر الصايغ، وأحمد مجدي، وشريف حلمي، وياسمين الخطيب، ومنة فضالي، ميدو عادل وشريف دسوقي وهو من تأليف هنزادة فكري، وحاز سمير صبري على الفيلم جائزة أحسن ممثل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

أحدث ظهور للفنان سمير صبر

وكان شارك المخرج والمؤلف مجدي أحمد علي، الجمهور مجموعة صور للفنان سمير صبري، أثناء زيارته له لتسليمه جائزة أحسن ممثل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن فيلم «2 طلعت حرب»، وبدأ نجوم الفن يهنئانه على الجائزة، رغم عدم حضوره للعرض الخاص للعمل.

والجدير بالذكر أن الفنان سمير صبري لم يسلم من شائعة الوفاة، الذي خرج مدير أعماله لينفيها عبر موقع دوت الخليج، قاىلا: «سمير صبري حالته جيدة للغاية، ولم نجري عملية القسطرة حتى الآن بسبب وجود بعض الإجراءات يتخذها الأطباء خلال الفترة الحالية، قبل خضوع سمير صبري لها».